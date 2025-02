Cisterna nel sogno, playoff scudetto al sicuro: ultimo turno a Monza

Prima storica qualificazione ai playoff scudetto di Superlega di pallavolo maschile per il Cisterna Volley che indipendentemente dall’esito dell’ultima partita di regular season contro Vero Volley a Monza

Impresa davvero storica per Cisterna che ha conquistato la certezza matematica della sua prima, storica, qualificazione ai Play Off Scudetto.

Risultato strepitoso che indipendentemente da tutto vede Cisterna già al sicuro da qualunque sorpresa prima dell’ultimo turno stagionale.

Cisterna chiude la regular season a Monza

Un risultato di grande spessore per la squadra di coach Falasca, costruita per salvarsi in un campionato estremamente equilibrato nella parte bassa della classifica. Ma Cisterna si è dimostrata straordinariamente continua nella seconda parte della stagione conquistando tutte le partite chiave per la salvezza.

Un risultato notevole, che va ad aggiungersi al già importante traguardo delle Final Eight della Del Monte Coppa Italia per una squadra sempre più vicina al proprio territorio, e che ora continuerà ad entusiasmare in un mese di marzo che si preannuncia ricco di impegni.

“Felici di una stagione straordinaria”

La soddisfazione del club è testimoniata dalle parole dell’amministratore unico del Cisterna Volley Cristina Cruciani: “I playoff sono per noi un traguardo storico. Siamo davvero felici di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione, a partire dalla salvezza in Superlega per proseguire con la qualificazione alle Final Eight di Del Monte Coppa Italia. I Play Off Scudetto sono la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile. Per la nostra società rappresentano un obiettivo importantissimo e cercheremo a dire la nostra con umiltà ma anche con l’ambizione di chi non vuole fare da comparsa…”

Una stagione che si chiude alla grande nonostante le ultime due sconfitte contro Trento e Milano: “Siamo molto soddisfatti del percorso fatto dalla squadra – conclude Cristina Cruciani – sappiamo che ognuno di loro in campo ha dato tutto e di questo sono orgogliosa, così come del lavoro svolto da tutti i componenti che orbitano attorno alla squadra. Con il tempo vorremmo diventare non più una squadra di passaggio nel panorama di Superlega, ma una meta per i giocatori che vorranno scegliere di sposare il progetto del Cisterna Volley”.

Cisterna gioca a Monza

L’ultimo capitolo per Cisterna è la trasferta a Monza contro la Mint Vero Volley. La formazione allenata da coach Eccheli, attualmente dodicesima in classifica e a un solo punto dalla Gioiella Prisma Taranto, si gioca in questa sfida l’ultima possibilità di conquistare la salvezza in Superlega Credem Banca. I pontini, già certi dell’ottava posizione, hanno ancora la possibilità di migliorare il proprio record di punti in Regular Season e di scalare ulteriormente la classifica. Attualmente, il divario tra le due squadre è di dieci punti.

Cosa succede in classifica

La partita è decisiva per entrambe le squadre. Se Monza perde retrocede. Se vince dovrà sperare in una sconfitta di Taranto che gioca in casa con Verona, che difende un importantissimo quarto posto in classifica – e dunque un ruolo da testa di serie – ai playoff da Piacenza. Cisterna dal canto suo può ancora superarsi: vincendo in tre set, e in corrispondenza di una contemporanea sconfitta in tre set di Modena, i pontini potrebbero addirittura agganciare la settima posizione andando ad affontare un comunque proibitivo abbinamento nei playoff contro la seconda classificata, e non la prima, ruolo per il quale sono in corsa Perugia e Trentino, entrambi a 54 punti ma con un quoziente set leggermente favorevole agli umbri. Perugia è di scena a Piacenza, Trento a Padova.

Un incastro di sfide entusiasmanti concatenate una all’altra che andranno tutte in scena alle ore 18 contestualmente. Monza-Cisterna sarà proposta in diretta RAI, arbitri Zanussi e Pozzato.

Vero Volley Monza, l’avversario di Cisterna

La Mint Vero Volley Monza si affida principalmente alla potenza offensiva di Arthur Szwarc, cresciuto in Superlega proprio nella provincia di Latina e miglior realizzatore della squadra con 299 punti. Szwarc è anche il miglior battitore dei brianzoli con 20 ace, seguito da Erik Rohrs 17 ace e 204 punti complessivi. A muro, il giocatore più efficace è il veterano Thomas Beretta, che ha totalizzato 42 blocchi vincenti. In seconda linea, si distingue il libero Marco Gaggini, che vanta una percentuale di ricezione perfetta del 23,6%. La regia della squadra è affidata al brasiliano Fernando Kreling, capace non solo di distribuire efficacemente il gioco, ma anche di contribuire direttamente al punteggio con 33 punti, di cui 13 realizzati al servizio.

Monza è reduce però da una stagione disastrosa sotto l’aspetto dei risultati. Cinque sole vittorie alcune delle quali pesantissime (Grottazzolina) proprio nei match decisivi. L’arrivo temporaneo di Zaytsev non è bastato a rilanciare una squadra che puntava a risultati molto più ambiziosi: ora l’azzurro, che vorrebbe andare a Los Angeles nella squadra nazionale di beach volley, è in Turchia, al Galatasaray. E da gennaio in poi Monza ha avuto un andamento drammatico: cinque sconfitte e una sola vittoria, con Padova, quattro punti in tutto. La partita con Cisterna diventa una vera e propria senza definitiva dopo tre sconfitte consecutive.

Il match tra Mint Vero Volley Monza e Cisterna Volley è il quarto incontro nella storia dei due club. I precedenti sorridono alla formazione di coach Falasca, che ha conquistato due vittorie contro un unico successo dei brianzoli.