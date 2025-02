Pallavolo: Cisterna piega Taranto e si prepara alla sfida con Grottazzolina

Cisterna Cisterna pronta a tornare in campo in casa contro Grottazzolina dopo la bella vittoria a Taranto, punti che potrebbero essere decisivi in vista della volata per l’accesso ai playoff

È un momento decisivo per la stagione di pallavolo maschile di Superlega. Soprattutto per Cisterna che con 18 partite da giocare e quattro ancora in calendario prima che si accendano i riflettori sulla post season deve concretizzare l’obiettivo minimo, l’accesso ai quarti di finale della poule scudetto.

Grazie alla vittoria su Taranto, in sofferenza e al tie-break, Cisterna ha spiccato un balzo importante: ma ancora non decisivo. La terza vittoria consecutiva al PalaMazzola potrebbe tuttavia risultare fondamentale, soprattutto in vista della sfida contro Grottazzolina.

Cisterna batte Taranto e attende Grottazzolina

Match intensissimo quello contro la Gioiella Prisma Taranto, dove Cisterna conquista la sua terza vittoria consecutiva, chiudendo il match in cinque set e oltre due ore di gioco. Protagonista assoluto della serata è stato Theo Faure, autore di 23 punti e premiato MVP dell’incontro. Il team pontino ha fatto la differenza soprattutto a muro, collezionando 13 punti sottorete e trovando proprio grazie ai blocchi lo spunto decisivo per portare a casa il successo.

“È stata una partita molto strana – commenta Daniele Mazzone – anche quando eravamo in vantaggio, sembrava sempre che dovessimo inseguire. Nel primo set, pur con tanti errori al servizio, siamo rimasti vicini alla vittoria. Ma Taranto è una squadra che lotta fino all’ultimo e il pubblico ha reso la sfida ancora più intensa.”

Il match tra alti e bassi

Primo set equilibrato, con Cisterna che pagato qualche imprecisione al servizio. Nonostante un tentativo di rimonta nel finale, è Taranto ad aggiudicarsi il parziale 25-23. Nel secondo set, i pontini reagiscono e grazie ai punti decisivi di Faure e Mazzone chiudono al primo tentativo.

Il terzo set segue un copione simile, con Cisterna che tiene il controllo e si porta avanti senza però dare continuità al quarto per poi alzare definitivamente il livello di gioco nel tie-break decisivo, soprattutto muro e al servizio: finisce 2-3 (25-23, 23-25, 23-25, 25-22, 11-15) per i pontini che conquistano così la loro ottava vittoria in campionato che la pone in classifica a quota 21. Quattro punti di vantaggio da amministrare su Grottazzolina, la prossima avversaria, e 1 da recuperare su Modena. Milano è molto più su, a quota 33.

Cisterna Volley inaugura la nuova sede

Oltre ai successi sul campo, Cisterna Volley ha vissuto un altro momento importante con l’inaugurazione della Cisterna Volley Home, la nuova sede del club in Corso della Repubblica, a Cisterna di Latina. Uno spazio che diventerà il cuore pulsante della società, ospitando la direzione del club, la biglietteria e l’official store, offrendo ai tifosi un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’attività sportiva della squadra.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di autorità locali, sponsor e soci del club. Il Questore di Cisterna, Fausto Vinci, ha sottolineato il valore sociale di questo investimento: “Cisterna Volley è un’eccellenza del nostro territorio. Lo sport trasmette valori sani e contribuisce alla crescita culturale della società. Non possiamo che salutare questo presidio con grande soddisfazione registrando questo sforzo importante per andare incontro al pubblico e agli appassionati”.

Prossima sfida: Cisterna Volley attende Grottazzolina

Archiviata la vittoria contro Taranto, il Cisterna Volley si prepara ad affrontare un altro impegno cruciale: la sfida casalinga contro Yuasa Battery Grottazzolina. Il match, in programma sabato nel turno serale delle ore 20.30. Si tratta di un’opportunità straordinaria per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff con ancora maggiore sicurezza, forse in modo definitivo.

Cisterna andrà poi a recuperare il turno del 15 dicembre contro Trento, in programma mercoledì 19 alle 20.30, per giocare poi l’ultimo turno di regular season in casa sabato 22 alle 20.30 contro Milano. Una partita fondamentale prima di un ultimo turno in trasferta contro Monza, attualmente fanalino di coda.

Grottazzolina arriva alla partita reduce da due partite in casa che hanno fruttato due punti dopo la vittoria al tie-break con Milano, cui è seguita una sconfitta con Perugia.

Cisterna e Fipav offrono sconti per Grottazzolina

In vista della partita con Grottazzolina, FIPAV e Cisterna Volley hanno deciso di rinnovare la promo che ha l’obiettivo di avvicinare tutti alla grande pallavolo. Ogni tesserato Fipav, familiare e accompagnatore delle società sportive potrà acquistare il biglietto convenzionato al prezzo di 5€. Tutte le società sono invitate a partecipare con la tuta di rappresentanza così da ricevere il saluto dello speaker ad inizio partita.

Sarà possibile accreditarsi entro le 18.00 di domani, venerdì 14 febbraio, compilando a questo link.