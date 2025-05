Come conservare le banane quando fa caldo ed evitare che anneriscano: ora che è estate fai così

Conservare alcune tipologie di frutta può diventare più complicato dopo l’arrivo dell’estate. Come fare? Adesso ti svelo qualche trucco per non far annerire le banane che hai in casa.

Le banane sono tra i frutti più amati e consumati al mondo: dolci, versatili e nutrienti, ma anche notoriamente delicate. Con il caldo, conservarle in buone condizioni può diventare una vera sfida. Il motivo? Semplice, lo avrai già immaginato. Le alte temperature, così come l’umidità e l’esposizione all’etilene, accelerano il processo di maturazione e fanno sì che anneriscano in poco tempo.

Per fortuna, esistono dei modi per evitare che le banane maturino così in fretta e sto per svelarteli. Ecco come conservare le banane quando fa caldo.

3 trucchi per far durare le banane a lungo ed evitare che anneriscano

Non mettere le banane verdi in frigorifero: le basse temperature bloccano la maturazione e compromettono il sapore. Tuttavia, una volta mature, si possono conservare in frigo: la buccia tenderà a scurirsi, ma l’interno resterà buono più a lungo.

Se acquisti un casco di banane, è consigliabile dividerle. Staccarle una ad una rallenta infatti la diffusione dell’etilene, il gas naturale responsabile della maturazione. Un trucco utile è avvolgere il picciolo (la parte superiore) con pellicola trasparente o alluminio: in questo modo si limita ulteriormente la produzione di etilene.

Le banane vanno anche tenute lontane da altri frutti, come mele, pere, kiwi e persino altre banane, che emettono grandi quantità di questo gas. Se ci pensi, uno dei trucchi per far maturare in fretta l’avocado è metterlo in un sacchetto di carta con una mela. Ecco perché dovresti tenere le banane, che tendono a maturare velocemente di loro, distanti da questo frutto e dagli altri che ho citato.

È fondamentale scegliere il posto giusto in cucina per conservarle: deve essere fresco, asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore come i fornelli. Utilizzare un gancio da frutta o una cesta traforata può essere di enorme aiuto.

Cosa fare se le banane stanno già maturando troppo in fretta

In questi casi, per fortuna, c’è una soluzione ed è più semplice di quanto pensi. Quando le banane iniziano a maturare troppo in fretta e non si prevede di consumarle subito, si possono sbucciare e congelare. È possibile tagliarle a fette oppure conservarle intere in contenitori ermetici: una volta congelate, sono perfette per frullati, gelati fatti in casa o torte. Appreso questo, non ti resta che provare: sono certa che non te ne pentirai affatto.