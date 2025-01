Come fare amicizia: 5 strategie efficaci basate sulla scienza

Con queste cinque valide strategie, anche le persone più timide riusciranno a fare amicizia. Ecco che cosa dice la scienza.

Ci sono persone in grado di fare amicizia anche nei luoghi più improbabili. Per loro, non è affatto difficile interagire con il prossimo. Prendono spunto da qualsiasi argomento per intavolare una conversazione e il risultato è davvero positivo. Non per tutti, però, le cose vanno in questo modo. Alcuni individui appaiono meno propensi al dialogo.

Vorrebbero aprirsi agli altri, ma non riescono a trovare il giusto modo di approcciarsi. Lasciano che sia la timidezza a prendere il sopravvento e a guidarli nella vita di tutti i giorni. Stando agli studiosi, esistono cinque strategie scientifiche che possono aiutare ad arginare questo ostacolo.

Come fare amicizia secondo la scienza: queste strategie sono le migliori

Avere degli amici consente di affrontare la vita in modo più sereno. L’essere umano è un animale sociale e, di conseguenza, ha bisogno di interagire con il prossimo. Non tutti, però, riescono a fare amicizia. Alcune persone tendono a isolarsi perché ritengono di non poter instaurare un rapporto genuino con gli altri. C’è chi vorrebbe farlo, ma sente di non avere gli strumenti necessari per dedicarsi a un legame di questo tipo.

Una ricerca, pubblicata sul ‘Journal of Social and Personal Relationships’, ha provato ad affrontare la questione in modo scientifico. Grazie ai dati raccolti, è riuscita a individuare ben cinque strategie che aiutano a costruire un’amicizia. Si tratta di azioni semplici da mettere in pratica e alla portata di tutti.

Ecco che cosa fare:

Fare il primo passo: se si notano delle affinità con una persona, è importante prendere la situazione in mano. Si può provare a invitarla fuori per un caffè, per una passeggiata o un evento musicale. L’importante è staccarsi dal contesto originale per approfondire la conoscenza Fare qualcosa di divertente insieme: ci sono delle attività che possono aiutare a stringere amicizia. Trascorrere dei momenti piacevoli, infatti, rafforza il legame. Si può provare a sfruttare le passioni in comune per organizzare un’esperienza che possa piacere a entrambi Affrontare conversazioni profonde: parlare del più e del meno aiuta a riempire il silenzio, ma non a costruire un buon legame. Di tanto in tanto, è meglio chiamare in causa argomenti più profondi, così da conoscere anche l’opinione dell’altro. In questo modo, si avranno più possibilità di creare un rapporto di qualità Capire se c’è sintonia: per questo punto, è importante affidarsi all’istinto. È una sensazione che si avverte dopo un po’ di tempo che si trascorre con un’altra persona Scegliere gli amici giusti: non bisogna accontentarsi o uscire con la prima persona disponibile per paura di restare da soli. Le amicizie vanno scelte con cura perché, in caso contrario, non aggiungeranno niente di positivo alla propria vita

Adesso che conosci questi consigli non avrai più alcun tipo di problema!