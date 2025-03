Come riciclare le vecchie lattine e riutilizzarle in casa: ecco 3 modi geniali di dargli una nuova vita

Hai delle lattine vuote? Lavale e prova ad utilizzarle in questi modi assolutamente creativi e geniali. Vedrai che ti passerà la voglia di buttarle!

Negli ultimi anni ho sviluppato una passione per il riciclo creativo. Sarà che da piccola guardavo mia nonna trasformare vecchi oggetti in qualcosa di nuovo e utile, ma oggi non riesco proprio a buttare via nulla senza prima chiedermi: “Potrei farci qualcosa?”. Così, l’altra sera, mentre sistemavo la cucina, mi sono trovata di fronte a una pila di lattine vuote. Sarebbe stato fin troppo facile gettarle nel bidone della raccolta differenziata.

Mi sono fermata un attimo, ho preso una di quelle lattine tra le mani e mi sono detta: “No, tu puoi ancora servire a qualcosa”. Così ho cominciato a pensare a cosa avrei potuto farci e ho avuto diverse idee. Voglio condividerne alcune con te. Sono sicura che saprai cosa farci!

Riciclo creativo di vecchie lattine: 3 modi per dargli una nuova vita

Adoro cucinare con erbe fresche, ma non ho mai abbastanza spazio in cucina per tenerle in ordine. Così ho trasformato tre lattine in piccoli vasi per il basilico, il prezzemolo e la menta. Ho fatto qualche foro sul fondo per il drenaggio sul fondo della lattina, ho aggiunto un po’ di terra e ho piantato i semi. Insomma, un modo davvero fenomenale per riciclare le lattine e dargli una nuova vita in modo originale.

E insomma, non è neanche l’unico modo in cui le ho riciclate. Infatti, ne avevo molte altre. Come le ho sfruttate? Semplice, le ho rese dei fantastici portaoggetti grazie ai quali la mia scrivania non è più in disordine. Ci vuole pochissimo, il procedimento è molto semplice.

Ho preso una lattina, l’ho lavata bene e ho eliminato eventuali bordi taglienti con un po’ di carta vetrata. Poi l’ho decorata con della carta adesiva colorata e un pezzo di spago attorno al bordo. In pochi minuti (oserei dire meno di una mezz’ora) ho ottenuto un portapenne fai-da-te bello e funzionale.

Infine… beh, ho pensato: “come potrei usare le lattine che mi sono rimaste per decorare il giardino?”. Di quelle che mi sono posta, è stata la domanda più difficile a cui dare una risposta. Ma poi, all’improvviso, l’illuminazione (è il caso di dirlo, capirai perché) è arrivata!

ho preso una lattina, ho fatto dei piccoli fori lungo tutta la superficie con un chiodo e un martello, creando un motivo decorativo. Poi ho inserito una candela all’interno e l’ho accesa. Il risultato? Un’ORIGINALISSIMA lampada da esterno, che tutti quanti non possono fare a meno di notare quando vengono a trovarmi.