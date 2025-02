Come scrivere a se stessi su WhatsApp e perché farlo

In questo articolo ti spiegherò passo dopo passo come scrivere a te stesso su WhatsApp, sia da PC che da cellulare, e perché potrebbe diventare una delle tue abitudini digitali preferite!

Quante volte ti è capitato di voler prendere un appunto al volo, salvare un link interessante o semplicemente inviarti una nota vocale per non dimenticare qualcosa? Noi oggi ti aiutiamo a diventare un maestro in questa arte.

Ebbene, WhatsApp può diventare un vero e proprio blocco note digitale se sai come scrivere a te stesso. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere quali sono i passi da sguire.

Vuoi scrivere a te stesso su WhatsApp? Ecco come fare

Molti non sanno che esiste un metodo semplicissimo per farlo, senza dover creare gruppi vuoti o ricorrere a soluzioni complicate. Usare WhatsApp per inviare messaggi a se stessi è utile non solo per prendere appunti veloci, ma anche per trasferire file tra dispositivi, salvare foto o testi importanti, e perfino per archiviare idee creative che potrebbero tornarti utili in futuro.

Apri il browser sul tuo telefono o PC (Chrome, Safari, Edge, ecc.). Dunque, nella barra degli indirizzi, digita: wa.me/39[TUO NUMERO DI TELEFONO].

Al posto della frase posta tra parentesi quadre digita il tuo numero di telefono, incluso il prefisso internazionale, per esempio 39 per l’Italia. Premi Invio e comparirà una schermata che ti chiederà di avviare una chat con quel numero. Clicca su “Continua alla chat” e si aprirà una conversazione con te stesso su WhatsApp.

Se vuoi farlo senza passare dal browser, segui alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, apri WhatsApp. Tocca l’icona di nuova chat (solitamente in basso a destra su Android o in alto a destra su iPhone), poi nella lista dei contatti cerca “Messaggi personali” o “Tu”. Clicca sulla chat e inizia a scriverti messaggi, inviare file o salvare link.

Se il metodo sopra non funziona, puoi optare per quello che ti stiamo per spiegare. Crea un nuovo gruppo WhatsApp. Aggiungi un solo contatto oltre a te stesso (può essere un amico o un secondo numero). Una volta creato il gruppo, rimuovi l’altro contatto: rimarrai l’unico membro. Ora il gruppo sarà la tua chat personale, dove potrai scrivere tutto ciò che vuoi!

Ora che sai come fare, vediamo alcuni motivi per cui questa funzione può esserti utile: