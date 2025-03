Con 1000 euro puoi guadagnarne 36 mila, c’è un trucco che nessuno conosce: come fare

Guadagnare 36 mila euro con un piccolo e facilissimo investimento. Sembra impossibile ma è tutto vero e ve lo spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Tra le tante proposte di investimento più o meno sicuro, una vale più di tutte e non ha bisogno di prodotti bancari o postali. Ha bisogno di te e della tua perseveranza.

Investire per fare aumentare i propri risparmi è un po’ il sogno di tutti, ma non sempre realizzabile, specie se si dispone di piccole somme che non hanno la forza di maturare in modo interessante. Bot, azioni, trading, buoni fruttiferi postali, sono tra i prodotti più richiesti dagli italiani, ma spesso i margini di interesse sono talmente bassi da non poter competere, per esempio, con il costo da affrontare per mantenere un conto corrente aperto con relative operazioni.

Eppure c’è un modo molto semplice per accumulare cifre importanti, e non ha bisogno di prodotti sui quali investire, ha bisogno solo della tua perseveranza e dell’aiuto di un professionista che ti consiglierà come attuare la strategia vincente.

Si chiamano piani di accumulo di capitale e ti garantiscono un guadagno mai visto

I PAC (piani di accumulo di capitale), sono una tipologia di investimento molto semplice: si tratta di un versamento periodico di somme anche molto basse, 100 euro al mese per esempio. Questo tipo di investimento, come anticipato, è il più performante per chi non dispone di ingenti capitali da investire. I tempi che occorrono per vedere lievitare i propri risparmi possono essere medio-lunghi, questo dipende anche da te.

I piani di accumulo di capitale sono una forma di investimento a medio-lungo termine che prevede l’acquisto di strumenti finanziari attraverso versamenti periodici di capitale. Di solito prevedono prodotti come ETF, azioni o fondi di investimento. E come detto possono essere versate anche piccole somme. Questo ti eviterà anche i rischi della fisiologica oscillazione di mercato, garantendoti buoni rendimenti.

Per creare un PAC con un versamento di 100 euro al mese, puoi rivolgerti alla tua banca o a un consulente finanziario. Ma quanto si guadagna investendo 100 euro al mese? Con un rendimento medio annuo del 5%, un piano di accumulo consentirebbe di generare: 6.862 euro in 5 anni, 15.125 euro in 10 anni, 36.150 euro in 20 anni.

Per una coppia che voglia risparmiare pensando all’educazione scolastica e sportiva dei figli, è consigliato un piano di accumulo da 100 euro al mese bilanciato, che combini azioni e obbligazioni. Per un pensionato, invece, è consigliato un PAC generato da obbligazioni governative e corporate con un elevato grado di sicurezza. Per saperne di più, lo ribadiamo. il primo consiglio è di rivolgersi ad un professionista nel settore della finanza.