Concerti, decine di appuntamenti a Roma nei prossimi mesi: da Jovanotti a Vasco Rossi

In quanto a eventi l’agenda di Roma può essere considerata davvero straordinaria se si considerano i numerosissimi concerti che nei prossimi mesi trasformeranno Roma in una delle capitali europee della musica dal vivo ospitando una serie di concerti che richiameranno migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero

Sanremo apre di fatto la stagione dei grandi concerti. E il calendario predisposto per Roma mai come quest’anno è davvero incredibili.

Il tutto grazie anche a un panorama di location ormai consolidate: dal Palazzo dello Sport dell’EUR, all’Auditorium Parco della Musica che in estate si amplieranno conlo Stadio Olimpico e l’Ippodromo delle Capannelle, che sarà uno dei protagonisti del Rock in Roma.

Concerti a Roma, c’è di tutto

L’offerta musicale della città abbraccia ogni genere: il rock alternativo vedrà protagonisti gruppi storici come The Smashing Pumpkins ma anche moltissimi protagonisti del Festival di Sanremo appena concluso. E così, archiviata la data di ieri dei Nothing But Thieves bisogna immediatamente apparecchiare per nuovi appuntamenti da non perdere.

Jovanotti, Fabrizio Moro e Ultimo faranno tappa a Roma ma anche il pop internazionale sarà rappresentato con concerti molto attesi, come quelli di Ed Sheeran e Alanis Morissette che torna a Roma dopo diversi anni. E a tutto questo va aggiunta una data davvero unica, niente meno che con Kendrick Lamar, dominatore della notte del Grammy e protagonista dell’haltime show del Superbowl.

Tutti gli eventi a Roma

Febbraio

Tosca – Il 21 febbraio, l’artista romana presenterà D’Altro Canto – Speciale Carnevale all’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli.

Marzo

Sfera Ebbasta – Il 12 marzo, il re della trap italiana si esibirà al Palazzo dello Sport, come anticipo di un’altra data attesissima, il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle nell’ambito del Rock in Roma.

Simone Cristicchi e Amara – Il 2 marzo, al Teatro Brancaccio, i due artisti renderanno omaggio a Franco Battiato con il concerto mistico Torneremo ancora.

Brunori Sas – Il cantautore calabrese si esibirà il 19 marzo al Palazzo dello Sport, portando sul palco i brani del suo ultimo lavoro discografico anticipato dalla sua presenza a Sanremo.

Aprile

Jovanotti – Lorenzo sarà protagonista di ben sei concerti al Palazzo dello Sport il 22, 23, 25, 26, 28 e 29 aprile, con il suo Palajova Tour. Era da sei anni che Jovanotti non tornava al Palauer, ultimo passaggio nel 2018, a venti anni di distanza dal primo,

Fabrizio Moro – Il cantautore romano tornerà nella sua città natale per un concerto sempre al Palazzo dello Sport dell’Euro il 1 aprile.

Maggio

Guè – Il rapper milanese si esibirà il 10 maggio al Palazzo dello Sport, presentando i brani del suo ultimo album.

Mahmood – Dopo il successo del suo ultimo tour indoor anche Mahmood torna al Palazzo dello Sport con una sola data, il 20 maggio.

Giugno

Gazzelle – La stagione dei grandi show all’aperto si inaugura il 7 giugno con Gazzelle che si esibirà al Circo Massimo, una delle location più suggestive della capitale.

Ed Sheeran – Forse la data più attesa in assoluto. La superstar britannica farà tappa allo Stadio Olimpico il 14 giugno con il suo +-=÷x Tour che ha fatto il pieno in tutto il mondo e torna dopo le due date dello scorso anno a Lucca.

Vasco Rossi – Il rocker italiano per eccellenza sarà protagonista di due serate allo Stadio Olimpico, dove ha già tenuto banco in 23 altre occasioni con atrettanti sold out, il 27 e 28 giugno.

Luglio

Marco Mengoni – Il 2 luglio, anche Mengoni si esibirà allo Stadio Olimpico, in una delle tappe più attese del suo nuovo tour negli stadi.

Pinguini Tattici Nucleari – La band bergamasca porterà il loro Hello World – Tour Stadi 2025 allo Stadio Olimpico il 4 luglio.

Sting – Il leggendario artista britannico si esibirà il 7 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone consolidando un rapporto storico con la città eterna che risale addirittura ai suoi primi anni con i Police quando si esibì per due volte al PalaEuro con il Syncronicity Tour.

Ultimo – Il cantautore romano terrà tre concerti allo Stadio Olimpico il 10, 11 e 13 luglio, continuando il suo successo negli stadi italiani.

Nick Cave – L’artista australiano si esibirà il 21 e 22 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, accompagnato dal bassista dei Radiohead, Colin Greenwood.

Alanis Morissette – La cantautrice canadese celebrerà i 30 anni di Jagged Little Pill con un concerto il 24 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Agosto

The Smashing Pumpkins – La band alternative rock americana di Billy Corgan si esibirà il 1° agosto all’Ippodromo delle Capannelle nell’ambito del Rock in Roma.

Kendrick Lamar & SZA – Altro evento attesissimo. Il 2 agosto, lo Stadio Olimpico ospiterà l’unica data italiana del Grand National Tour di Lamar & SZA.

Franz Ferdinand – La band scozzese tornerà a Roma il 30 agosto, esibendosi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.