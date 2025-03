Così ottieni una rendita mensile per 15 anni, il sogno si avvera: come fare

Anche se non sempre è facile, viste le incombenze di un presente incerto, investire per ricevere poi una rendita è il sogno di tutti.

Il salvadanaio serve ancora ma c’è uno strumento che ti consente ancora meglio di accantonare delle somme mensili con rendite più che interessanti. Inizia a costruirti un futuro sereno sin da oggi, non te ne pentirai.

Sembra quasi uno spot e invece è un consiglio per tutte quelle persone che non aspettano la pensione per avere un reddito mensile. Ci sono uomini e donne che vogliono molto di più e allora iniziano a costruire il proprio futuro molto prima affinché, accanto all’assegno pensionistico, possa esserci una rendita che va ad aumentare sensibilmente le entrate mensili.

Si chiama Soluzione Futuro ed è un buono pensato per tutte quelle persone che non hanno ancora potuto investire per il proprio futuro ma sono alla soglia di un’età in cui poi potrebbe essere troppo tardi. Assicurarsi un futuro sereno non è più solo un sogno e non è nemmeno dispendioso, basta fare piccole rinunce in nome della propria felicità.

Buono Soluzione Futuro: investire per un futuro sereno

Anche il Buono soluzione futuro è emesso da CDP e distribuito da Poste Italiane, quindi è garantito dallo Stato. Si può sottoscrivere solo nel formato dematerializzato ed è rimborsabile anche prima del limite di tempo concordato senza costi per il titolare. Le spese previste sono un’aliquota sugli interessi al 12,50% e l’imposta di bollo dello 0,2%.

Il buono è dedicato solo alle persone fisiche di età compresa tra i 40 e i 54 anni compiuti e titolari di conto corrente BancoPosta o libretto di risparmio monointestato. Ma, come vedremo, la rendita andrà avanti per molto più tempo. Un buono adatto anche a chi non ha le possibilità di investire grandi somme perché per sottoscriverlo sono sufficienti 50 euro. La bella notizia è che alla scadenza garantisce ben 15 anni di rendita mensile, a partire dai 65 anni, ecco perché sarà un’ottima soluzione per chi non si accontenta dell’assegno della pensione.

In sostanza si accumula fino ai 65 anni e alla scadenza il titolare del buono riceverà il maggiore tra il rendimento minimo e il capitale iniziale rivalutato al tasso di inflazione europea. La rendita durerà poi dai 65 agli 80 anni: 180 rate mensili comprensive di una quota di capitale e una di interessi maturati. Il buono si può incassare anche prima dei limiti concordati, ma il sottoscrittore non riceverà nessun interesse se lo farà prima di 3 anni.