Cristiano Malgioglio, il fidanzato segreto è giovanissimo: chi è e che cosa fa

Da diverso tempo Cristiano Malgioglio è legato a un uomo molto più giovane di lui di cui ha parlato più volte: ecco che cosa sappiamo.

Paroliere, cantautore ed eccentrico personaggio televisivo, Cristiano Malgioglio è il simbolo dell’essere eclettico nel mondo dello spettacolo, in grado di imprimere personalità a tutto ciò che fa. Da anni ormai è un grande protagonista del piccolo schermo, partecipando a programmi e reality show sia su Mediaset che sulla Rai, ottenendo un grande riscontro popolare grazie alla sua simpatica schiettezza.

Dopo una carriera che lo ha portato a girare il mondo, quest’anno arriva per Malgioglio la grande occasione di calcare il palco dell’Ariston per la prima volta nelle vesti di co-conduttore. Carlo Conti, infatti, lo ha scelto per affiancarlo durante la seconda serata del Festival di Sanremo insieme alla modella Bianca Balti. Sarà uno dei momenti più importanti del suo percorso professionale, dove potrà dimostrare un altro lato del suo carattere.

Sebbene sia un volto noto al grande pubblico, non tutti sanno che Cristiano è fidanzato con Furkan da moltissimi anni. L’uomo non è mai apparso in TV in Italia e tutto ciò che sappiamo di lui è perché lo ha raccontato Malgioglio nelle varie interviste, rivelando che è un ragazzo molto più giovane di lui.

Cristiano Malgioglio, chi è il fidanzato Furkan: età, lavoro e origini

In un’intervista rilasciata all’Adkronos, in cui Cristiano Malgioglio ha parlato anche della sua vita privata e non solo professionale, ha rivelato di essere molto felice in questo periodo e che sta vivendo una bella storia d’amore da quattro anni con Furkan. Un amore sbocciato all’improvviso, come ha sottolineato il cantautore, che ha ammesso di essersi preso una sbandata per il compagno appena lo ha visto.

Tra i due c’è una bella differenza di età, visto che Malgioglio ha 79 anni, mentre Furkan ha 39 anni ed è turco; quindi si portano quarant’anni e vivono un amore a distanza. Nonostante ciò, i due condividono una splendida relazione, dove il compagno vive a Istanbul dove gestisce una palestra con il fratello. A raccontare i dettagli di come si sono conosciuti è stato lo stesso cantante in un’intervista a Chi di qualche mese fa, in cui ha svelato episodi inediti.

Malgioglio ha ammesso che lui e Furkan si sono incontrati a Istanbul nella piazza Taxsim, dove il cantante stava cercando un tappeto con i tulipani. All’improvviso ha rivelato di aver visto passare un ragazzo bellissimo e si sono innamorati con uno sguardo. Un momento che lo ha portato in confusione, ma che poi “da cosa nasce cosa”, ha spiegato. Una relazione che procede a gonfie vele, tanto da parlare di matrimonio. Il cantante ha spiegato che gli piacerebbe sposarsi a Sidney e avere come testimone Fiorello. Chissà se questo sogno si realizzerà.