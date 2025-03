Da oggi è gratis, vera e propria rivoluzione: i cittadini non stanno nella pelle!

Gemini non finisce di stupire e ha in serbo una novità che farà felici sia gli utilizzatori abituali che, soprattutto, quelli nuovi.

Una sorpresa per tutti gli utenti Gemini e anche per coloro che non hanno ancora un abbonamento attivo all’intelligenza artificiale di Google.

Google Gemini è l’intelligenza artificiale multimodale del colosso di Mountain View, capace di muoversi tranquillamente tra diverse tipologie di dati e informazioni, compresi testi, file audio, file video, immagini e, addirittura, linee di codice.

Gemini è compatibile con moltissimi dispositivi diversi e le sue funzionalità crescono di giorno in giorno per un accesso facile e intuitivo sugli smartphone, fino ad arrivare ai data center che devono gestire milioni di informazioni. Come detto Gemini si rinnova e introduce prestazioni più performanti e nuove funzionalità dedicate non solo agli utenti Advanced. La funzione avanzata Deep Research introdotta nella versione 1.5 Pro può essere provata da tutti e in maniera completamente gratuita.

Gemini gratis per tutti: la nuova funzionalità sarà un grande successo

A breve sarà rilasciata una versione aggiornata di Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental con funzionalità aggiuntive, tra le quali il caricamento dei file. Google ha annunciato che il sistema è ora più veloce ed efficiente nell’elaborazione dei dati. Gli utenti Gemini Advanced hanno accesso ad una finestra di contesto di 1 milione di token: “Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental è addestrato per suddividere i prompt in una serie di passaggi per rafforzare le sue capacità di ragionamento e fornire risposte migliori” – ha sottolineato Google. Ma le sorprese non finiscono qui.

Con Deep Research è possibile fare ricerche e raccogliere informazioni in pochi minuti: lo strumento viene aggiornato con Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental: grazie alle nuove versioni, Gemini ora mostra i suoi pensieri mentre naviga in rete, consentendo all’utente di capire tutti i passaggi del ragionamento. La bellissima notizia è che ora Deep Research è disponibile gratuitamente in tutto il mondo in 45 lingue diverse, compreso l’italiano.Per utilizzarlo basta selezionare Deep Research nella nuova barra dei prompt o nel menu a discesa.

E non finisce qui. Le gemme iniziano ad essere distribuite a tutti gratuitamente nell’app Gemini. Si possono usare le gemme esistenti o, in alternativa, crearne di personalizzate. Basta andare al Gems manager su desktop, scrivere le istruzioni, dare un nome alla gemma e chattare.