Denti bianchissimi in 5 minuti? Ecco i rimedi naturali utilizzati dalle star di Hollywood

Scopriamo insieme dei consigli facili e veloci per avere dei denti super bianchi come vediamo alle Star senza spendere un capitale! Facile, veloce ed economico.

Il nostro sorriso è il principale biglietto da visita, ecco il motivo per il quale dobbiamo avere una particolare cura. Molto spesso anche dopo averli lavati e aver utilizzato il collutorio non abbiamo il risultato che vorremmo. Quando guardiamo i vari personaggi in tv o al cinema hanno tutti un sorriso incredibile.

Purtroppo lo sbiancamento dei denti ha un costo non proprio economico e dei contro. Ecco però che ci siamo noi con alcuni consigli utilissimi che ci aiuteranno ad avere dei denti super bianchi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta!

Denti bianchissimi in poche mosso e a costo zero!

Avere dei denti super bianchi è il sogno di tutti noi ma questo, spesso ha un costo non da poco. Noi però oggi ti vogliamo far conoscere ben 5 metodi completamente naturali che ti faranno avere un risultato davvero incredibile. Ovviamente se abbiamo mal di denti, oppure delle problematiche al cavo orale non facciamo nulla e chiediamo consiglio al dentista.

Ma iniziamo subito! Come prima cosa possiamo utilizza un prodotto che abbiamo in dispensa, che cosa? Ovviamente il bicarbonato di sodio! Pochi sono a conoscenza che ha un super potere contro le macchie ma attenzione perché ha un leggero potere abrasivo. Quello che vi consigliamo di fare è di non passarlo mai sui denti direttamente ma di scioglierlo nell’acqua e fare dei risciacqui, come se fosse un normale collutorio.

Possiamo ripetere questa operazione una volta alla settimana. Il secondo metodo completamente naturale è la buccia di arancia o di limone. In questo caso prendiamo sempre quella biologica e massaggiamola sui denti con movimenti circolari. Terzo consiglio. Siamo sempre in cucina e ci occorre la salvia.

In questo caso possiamo applicarla una o due volte alla settimana sui denti. Oltre ad avere delle ottime proprietà sbiancanti è anche un antibatterico e ci aiuta con eventuali problemi di alitosi. Passiamo al quarto consiglio, che è anche buonissimo! Possiamo utilizzare le fragole. Sono perfette per il nostro scopo perché al loro interno hanno l’acido malico che è un alfa-idrossiacido.

Come utilizzarle? Lasciamole in posa un paio di volte alla settimana per circa 5 minuti ed il risultato vi stupirà, ovviamente non lo fate se siete allergici alle fragole! Ultimo ma non meno utile consiglio, utilizziamo l’aceto di mele. Sai che ha un ottimo potere sbiancante? In questo caso facciamo dei veloci risciacqui dopo aver lavato i denti.

Siamo assolutamente certi che se farai delle fotografie prima dei trattamenti e dopo vedrai con il tempo una bella differenza. Quindi adesso sta a te decidere quale provare per un risultato wow!