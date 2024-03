Detenzione ai fini di spaccio, denunciato 29enne

In data 13 marzo c.a. nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti presente nel Sud Pontino, personale della Sezione Radiomobile del N.O.RM. del Comando Compagnia di Formia ha denunciato a piede libero, un uomo di 29 anni di Minturno (LT), di fatto domiciliato in Svizzera, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 0,8 di sostanza stupefacente tipo “Hashish” e di grammi 0,7 di tipo “Cocaina”.

Dato il positivo riscontro del preliminare controllo di polizia, i militari hanno inteso approfondire le ricerche e si sono così portati presso il domicilio temporaneo di Minturno (LT), dove l’uomo aveva dichiarato di soggiornare e a seguito di perquisizione presso la predetta abitazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori grammi 29,9 di “Hashish” e di grammi 2,7 di “Cocaina”, opportunamente occultati all’interno del mobilio, nonché materiale utile al confezionamento, il tutto opportunamente sequestrato.

L’uomo è stato così deferito all’autorità di Cassino che ne vaglierà la posizione in ordine al capo di accusa che lo vede responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.