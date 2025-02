Detersivo, ancora lo compri? Io lo faccio a casa con dei semplici scarti e ci pulisco proprio tutto

Basta comprare il detersivo al supermercato, io lo faccio a casa con dei semplici scarti e risparmio un sacco di soldi: funziona su tutto.

Ti sei mai fermato a pensare a quanto detersivo alla settimana usi per pulire le superfici domestiche? Decisamente un bello spreco di risorse se si considerano i prezzi a cui i detergenti si trovano al supermercato. Per questo motivo, ormai da tempo ho deciso di non comprarlo più, ma di realizzarlo direttamente a casa con dei semplici scarti.

Di sicuro quando vedrai quanto è semplice produrre in autonomia un detersivo fai da te adatto a qualsiasi tipo di superficie vorrai cominciare a farlo anche tu con le tue mani. Ti lascio di seguito il procedimento così da poterlo salvare ed eseguire all’occorrenza.

Io il detersivo lo faccio a casa con dei semplici scarti: la soluzione economica adatta a tutte le superfici

Come abbiamo anticipato poco fa, anziché comprarlo al supermercato, il detersivo si può fare direttamente in casa con quelli che in apparenza potrebbero sembrare dei semplici scarti, ma che in realtà si rivelano in questo caso una risorsa preziosissima: le scorze di agrumi.

Vedrai, così facendo, potrai risparmiare un bel po’ di soldi, limitare gli sprechi domestici e allo stesso tempo riuscirai a realizzare un detergente fai da te perfetto per pulire qualsiasi stanza. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito come procedere nel dettaglio. Per prima cosa, procurati tutto il materiale occorrente:

50 millilitri di aceto bianco;

50 millilitri di alcol denaturato;

400 millilitri di acqua tiepida;

scorze di agrumi q.b.

Una volta reperito il necessario, esegui questi semplici passaggi ed il gioco è fatto. Prendi un recipiente bello grande e versaci dentro le bucce di agrumi. Andranno bene quelle di arance, limoni, pompelmi, mandarini e così via. Dopodiché, unisci l’alcol e l’aceto e con l’aiuto di un cucchiaio schiaccia bene le scorze. Completa tutto con l’acqua tiepida e infine chiudi il contenitore ed agita il composto. Lascia riposare il mix per un giorno intero e, trascorso il tempo necessario, avrai pronto da utilizzare il tuo detersivo fai da te, realizzato con le scorze di agrumi.

Questa miscela risulterà perfetta per pulire il pavimento, i piani da lavoro, le finestre e pure gli specchi. L’importante è non esagerare con le quantità di prodotto e non sfregare troppo con la spugna o lo straccio. Per essere davvero sicuri che questo rimedio è adatto a tutti i materiali, si consiglia di testarne prima una piccola dose su una porzione di spazio limitata. Così non correrai alcun rischio. Ti suggeriamo fin da subito di evitare di usare il detersivo agli agrumi sul marmo e su altre superfici delicate.