Dici addio a quel letto freddo quasi bagnato quando vai a dormire: LIDL con 17€ ti risolve il problema

Da LIDL è in vendita un accessorio che permette di risolvere per sempre il problema del letto freddo quando si va a dormire.

Andare a dormire d’inverno può diventare una tragedia: il letto può essere freddo, quasi bagnato, e poco confortevole. Certo, con il passare dei minuti si riscalda grazie al calore generato dal corpo, ma di certo non è piacevole sdraiarsi su una superficie così fredda.

Per fortuna da LIDL è in vendita la soluzione che metterà fine una volta per tutte a questo fastidioso problema. Si tratta di un accessorio in vendita a soli 17€. Ecco cos’è.

L’accessorio della LIDL per non avere più il letto freddo

Dalla LIDL, oltre a trovare prodotti alimentar, per la cura della casa e l’igiene personale, è possibile trovare periodicamente anche accessori per la casa, decorazioni, attrezzi da lavoro ed elettrodomestici efficienti e di buona qualità.

Attualmente, ad esempio, è in vendita un accessorio che rivoluzionerà del tutto il proprio modo di dormire d’inverno. Si sa quanto sia fastidioso l’impatto con il letto freddo appena ci si corica. Ma con questo apparecchio ciò non sarà più un problema: nei punti vendita LIDL è disponibile infatti lo scaldaletto, un dispositivo che, come dice il nome stesso, scalda il letto prima di mettersi dentro.

Il prodotto, a marcio SANITAS, ha 6 livelli di temperatura e permette di impostare lo spegnimento automatico dopo 1-3-6-12 ore. Quindi è davvero comodo ed intuitivo da usare. Se tutto ciò non bastasse, questo prodotto rivoluzionario di LIDL per risolvere il problema del letto freddo in inverno, è anche lavabile in lavatrice a 30°C, quindi non necessita di particolari cure e manutenzione.

Infine, alla zona dei piedi è dotato di un riscaldamento rinforzato che permette di avere extra caldo, davvero piacevole quando fa freddo. Il prodotto ha una dimensione di 150×180 cm e una garanzia di ben 3 anni. Il suo prezzo, davvero irrisorio, è di 17,99€, che lo rende perfetto come investimento per le notti gelide. Eventualmente se ne può comprare più di uno per ogni componente la famiglia.

Inoltre questa può essere un’idea regalo di Natale interessante per tutti gli amici e parenti freddolosi che, così, avranno un bel sonno caldo e confortevole anche quando fa molto freddo in inverno.