Dici addio all’abitudine di dormire con una luce accesa: la lunga lista di danni che provoca

Anche tu hai un problema con la luce quando dormi? Fai molta attenzione arriva lo studio che lascia senza parole. Ecco che cosa hanno scoperto.

La sera, quando ci mettiamo a letto per vedere la televisione, oppure per guarda il cellulare e scaricarci completamente prima di andare a dormire abbiamo sempre la luce accesa. Tantissimi di noi, poi, la lasciano anche quando vanno a dormire. Ma questo può non essere la cosa giusta da fare.

Scopriamo insieme i risultati di un recente studio che lascia completamente a bocca aperta per via dei risultati avuti da chi dorme con una luce accesa vicino. Entriamo nel dettaglio delle problematiche.

Dormire con la luce non fa bene, anzi

Una recente ricerca ha lasciato completamente senza parole per via dei risultati ottenuti dalle persone che dormono utilizzando la luce accesa. Questo studio è stato condotto dalla Northwestern University nell’Illinois e pubblicato di recente sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Ovviamente non possiamo obbligarvi a dormire in uno o l’alto modo ma cerchiamo di capire che cosa comporta dormire con la luce accesa. Questa abitudine potrebbe causarci dei problemi di salute neanche tanto piccoli. Potrebbe danneggiare la funziona cardiovascolare durante il sonno ed aumentare la resistenza all’insulina la mattina, stando a quanto si legge anche su Tg24Sky.

In questa particolare ricerca sono stati presi come campione 20 adulti. Sono stati fatti dormire con la luce accesa di notte per capire che cosa accadesse al loro corpo. Si è quindi evidenziato che anche una sola notte ci può esporre a dei rischi. La dottoressa Daniela Grimali, coautrice dello studio, ha rivelato che anche solamente 100 lux possono aumentare la frequenza del cuore.

Solitamente è bassa durante il riposo ma aumenta con la luce perché il corpo non può contare sulla pausa riparativa. Aumenta anche la resistenza all’insulina, come dicevamo prima. Le cellule dei muscoli e del fegato non rispondono bene e possono utilizzare il glucosio nel sangue per la produzione di energia.

Ecco che il pancreas lavora maggiormente e questo può far aumentare lo sviluppo del diabete. Ecco quindi che la percentuale di persone che manifesta questo problema aumenta del 15%. Se, riposiamo con le luci spente, otteniamo una diminuzione del 4%. Phyllis Zee, autrice senior dello studio ha quindi dichiarato:

“È importante che le persone evitino o riducano al minimo la quantità di esposizione alla luce durante il sonno”

Adesso che conosci queste informazioni ti consigliamo di iniziare a spengere la luce la sera quando vai a dormire, solamente in questo modo, sembra, potrai non avere problemi particolari che coinvolgono il tuo fisico.