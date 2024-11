Digita *#21# sullo smartphone: ti apparirà un’informazione importante per la tua sicurezza

In pochi lo sanno, ma se si digita sullo smartphone *#21# apparirà sullo schermo un’informazione importantissima per la sicurezza e la privacy.

Per quanto pc, tablet e smartphone siano entrati ormai da anni a far parte stabilmente delle nostre vite, in pochi sanno usarli veramente al massimo delle loro possibilità. La maggior parte delle persone si limita a svolgere operazioni di routine come telefonare, chattare, inviare messaggi, scattare foto, girare video, navigare in rete ed ascoltare musica.

In realtà, ci sono tantissime altre attività che si potrebbero fare. Inoltre, solo pochi utenti sanno come mettersi al riparo da eventuali truffe digitali ed altre vulnerabilità legate alla sicurezza e alla privacy.

A tal proposito, quest’oggi vogliamo svelarti un trucchetto. Se sullo schermo dello smartphone digiti la sequenza *#21# ti apparirà un’informazione molto importante che devi assolutamente sapere.

Digita *#21# sullo smartphone: ciò che appare sullo schermo è importante per la tua sicurezza

Tutti noi ogni giorno trascorriamo moltissime ore con in mano lo smartphone. Se da un lato questo dispositivo elettronico è utile per tenersi in contatti con gli altri ed anche per lavorare, dall’altro il suo utilizzo smodato sta diventando in tanti casi un vero e proprio problema per la salute. Ad ogni modo, nonostante la maggior parte delle persone lo usi regolarmente, soltanto in pochi sarebbero davvero in grado di sfruttarlo al meglio. Soprattutto in termini di sicurezza e privacy.

Numerosi utenti, per esempio, non sanno nemmeno attivare le impostazioni base per mettere al sicuro i propri dati sensibili. Oggi, però, non vogliamo parlare in generale di questo argomento, ma intendiamo soffermarci su un dettaglio spesso sottovalutato, ma che ha sempre a che fare con la privacy. Stiamo parlando delle deviazioni di chiamate e SMS.

In tanti ce le hanno attive senza nemmeno saperlo. Ecco perché, per scoprire se anche tu fai parte di questo gruppo di individui, faresti bene a digitare sullo schermo del tuo smartphone la sequenza *#21#. Ciò che ti apparirà ti lascerà senza parole.

Una volta scritto il codice e cliccato il simbolo della cornetta del telefono come se dovessi effettuare una chiamata, ti apparirà un messaggio che ti informa del tuo stato. Se la deviazione non è attiva leggerai “Inoltro non effettuato” in corrispondenza di tutte le voci (voce, dati, SMS eccetera).

In caso contrario, troveresti la dicitura “Inoltro effettuato” con di seguito i dati relativi al numero di telefono a cui è destinato l’inoltro. Di solito questo strumento è utile per i numeri aziendali. Tuttavia, potresti anche scoprire che il tuo fidanzato o la tua fidanzata ha attivato tale funzione di nascosto per ‘spiarti’. Ma attenzione, perché questa tecnica è usata anche dai malintenzionati per truffe e frodi.