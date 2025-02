Dimentica il bicarbonato: per far brillare e profumare i recipienti di plastica ti basta questo

Scopriamo insieme che cosa possiamo utilizzare per pulire veramente i contenitori in plastica, rimarrai stupito! E’ qualcosa di molto comune.

Quante volte ci è capitato che avanzavano degli alimenti e decidiamo quindi di metterli dentro ad un contenitore? Anche per la mitica schiscetta che ci portiamo al lavoro. Capita, però, molto spesso che questi si macchino o comunque il risultato che vogliamo, quindi brillanti e profumati, non lo raggiungiamo.

Ma questo da oggi in poi non accadrà più. Ti vogliamo, infatti, mostrare come puoi pulire veramente i contenitori in modo perfetto ma senza utilizzare il bicarbonato. Scopriamo in che modo!

Contenitori in plastica perfetti? Ecco il segreto

Quando mettiamo via il pranzo lo facciamo sempre in dei contenitori di plastica. Il problema, come dicevamo prima è che si macchiamo molto spesso, oppure resta un odore sgradevole. Spesso anche dopo vari lavaggi. Ma come possiamo fare in modo semplice e senza utilizzare il bicarbonato?

Stando a quanto riporta il noto sito Tasting Table c’è un modo davvero facile e veloce. Prevede, soprattutto l’utilizzo di tutti prodotti che abbiamo già in casa. Noi siamo certi che anche nel tuo caso sarà assolutamente così. E quanto tempo ci vuole? Veramente poco, parliamo di circa 10/15 minuti.

Siamo assolutamente certi di aver stuzzicato la tua fantasia. Quindi iniziamo. Ci serviranno del detersivo per i piatti, acqua e succo di limone. Hai visto è veramente pochissimo! Non è assolutamente necessario aggiungere del bicarbonato che possiamo tenere per tutti gli altri utilizzi in casa.

Come procediamo? Mettiamo all’interno del nostro contenitore in plastica dell’acqua calda, uniamo gli ingredienti ed amalgamiamo un po’. Chiudiamo e lasciamo agire per un massimo di 15 minuti. Trascorso questo tempo risciacquiamo con l’acqua e strofiniamo con la spugna, se necessario.

Dipende sempre dal grado di sporco, o unto di partenza. Ottimo anche passare mezzo limone sulle macchie più ostinate e poi mettere in pratica questi passaggi In poco tempo i nostro contenitori torneranno come nuovi ed appena comprati. Come vedi non serve fatica o tanti soldi per un risultato wow.

Ovviamente, ricorda, che se metti del sugo, che spesso macchia e lascia l’alone è quasi d’obbligo un passio con il limone, altrimenti puoi anche provare un’altro metodo. Utilizziamo del sapone, della carta assorbente e dell’acqua. Mettiamo l’acqua calda, qualche goccia di sapone e della carta a pezzettino. Agitiamo il tutto e lasciamo agire per 30/40 minuti.

Risciacqua con acqua fredda e le macchie saranno un lontano ricordo. In alcuni casi occorre un secondo passaggio. Adesso che conosci tutti questi consigli i tuoi contenitori in plastica saranno sempre perfetti!