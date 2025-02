Disability Card, di che si tratta e come fare domanda: a chi spetta e a cosa serve

Ecco come richiedere la Disability Card e come sfruttarla. Tutte le informazioni sull’aiuto statale introdotto nel 2022.

Gli aiuti concessi dalle istituzioni ai disabili sono strumenti indispensabili per migliorare la qualità della vita e contribuire alle spese quotidiane dei più fragili, ovvero di coloro che convivono con particolari limitazioni congenite o acquisite… Limitazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, riconosciute dal punto di vista medico.

Le difficoltà connesse a una condizione di disabilità oggettiva, il più delle volte, si rivelano in grado di limitare pesantemente la completa e attiva partecipazione alla società da parte di un individuo. Ed è per questo che gli aiuti destinati ai disabili devono mirare anche a promuovere l’inclusione sociale e le possibilità di fruizione di iniziative culturali e artistiche.

I vantaggi della Disability Card

C’è in gioco qualcosa di molto importante: la tutela dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità, e di conseguenza la promozione di una società più equa e accessibile, per tutti. Ecco perché molti disabili possono oggi richiedere dallo Stato un aiuto particolare.

L’aiuto in questione non è un bonus economico né un’agevolazione fiscale ma una card di promozione culturale e sociale. Possono ottenerla gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%. Così come tutti gli invalidi civili minorenni. E ancora: i percettori di indennità di accompagnamento, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi sul lavoro e i titolari di trattamenti di privilegio (ordinari e di guerra). L’aiuto di cui stiamo parlando è la Disability Card.

Per ottenere questa speciale tessera è necessario presentare una domanda all’INPS tramite il servizio online disponibile sul sito ufficiale dell’istituto. Oppure, ci si può muovere affidandosi all’azione di mediazione di associazioni di categoria, come l’ANMIC, l’UICI, l’ENS o l’ANFFAS. Il richiedente dovrà fornire una foto formato tessera e, se applicabile, dovrà allegare i verbali di invalidità. Approvata la domanda, la carta verrà spedita al domicilio del richiedente.

L’aiuto noto come Disability Card offre numerosi vantaggi come sconti sui biglietti e gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici. Ma non solo… La card assicura anche l’accesso gratuito o scontato ai musei pubblici, ai teatri e ad altre strutture culturali. Gli sconti o gli ingressi gratuiti sono previsti anche per terme e piscine pubbliche.

Altri benefici sono concessi per il tempo libero e la cultura. Il titolare della Disability Card può infatti ottenere ingressi scontati a eventi e manifestazioni e, soprattutto, a iniziative dedicate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Non solo sul territorio nazionale ma in tutta Europa.

La Disability Card è infatti conosciuta anche come Carta Europea della Disabilità: vale in tutta l’area UE e dovunque garantisce di accedere a servizi gratuiti o a tariffe agevolate. Tale tessera è nata per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e offrire immediati vantaggi per spostamenti, vita culturale e sociale.