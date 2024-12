Don Matteo 14, quando va in onda l’ultima puntata? La data

Purtroppo sembra che non manchi moltissimo alla fine di questa nuova stagione di Don Matteo. Ecco la data precisa, con profonda tristezza.

Ogni settimana abbiamo l’appuntamento fisso con una nuova puntata di Don Matteo, anche se Terence Hill non fa parte del programma possiamo vedere le avventure di Don Massimo e del Maresciallo Cecchini che amiamo. Ma, anche questa stagione sembra stia giungendo al capolinea.

Le puntate di questa nuova stagione stanno per terminare ma quando sarà il giorno dell’ultima messa in onda? Scopriamo insieme tutto nel dettaglio e non perdiamoci assolutamente questo appuntamento.

L’ultima puntata di Don Matteo 14 andrà in onda questo giorno

La fiction super amata che va in onda da tantissimi anni su Rai1 sta per giungere al capolinea, purtroppo! Vedere negli ultimi anni Don Massimo al timone ha fatto piacere a tutti e la scommessa, dopo l’addio di Terence Hill, è stata assolutamente vinta! Le storie d’amore, i gialli da risolvere e sopratutto le tantissime risate sono il fulcro della serie.

Nino Frassica riesce a lasciare sempre tutti senza parole per quello che combina e per il modo in cui lo fa! Episodio dopo episodio non ci siamo mai persi un appuntamento e riesce sempre a fare il record di ascolti ad ogni puntata. Oggi avremmo modo di vedere l’ottava puntata della serie ma cosa succederà la prossima settimana?

Avremmo modo di vedere non uno ma ben due appuntamenti, infatti la messa in onda di Don Matteo ci sarà il 17 dicembre ed il 19 dicembre con la conclusione di questa serie. Il Capitano Diego Martini riuscirà a conquistare Vittoria, la sua ex fidanzata oppure no? O, al contrario, capisce di provare un sentimento per la sorella di Don Massimo, Giulia?

E la mamma che ha ritrovato dopo tantissimi anni Giulia cosa succederà? Ci sono tantissimi interrogativi ancora aperti. Ma noi oggi vi vogliamo anche svelare che cosa vedremo questa sera. Il Maresciallo Cecchini sarà molto impegnato perché vede la nipote Martina strana.

Secondo lui è in dolce attesa. Cercherà, con il suo modo di fare sempre particolare di risolvere il problema e capire che cosa succede prima dell’arrivo del padre, il colonnello Tommasi. La Pm Vittoria, intanto, continua a nutrire dubbi sulla sua relazione con Egidio. Al momento non possiamo sapere altro ma solamente che mancano pochissimi appuntamenti alla conclusione della nostra amata fiction.

Un addio prima di Natale che sicuramente si tramuta in un arrivederci! Siamo quasi certi che il prossimo anno potremmo continuare a vedere le storie di questi personaggi intrecciarsi tra di loro.