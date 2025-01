Dragon Ball Daima, quando finirà l’anime: la risposta del produttore

Il produttore esecutivo di Dragon Ball Daima, Akio Iyoku, ha annunciato quale potrebbe essere la data della fine dell’anime.

Dragon Ball Daima è l’ultima serie anime tratta dal leggendario manga Dragon Ball scritto e illustrato dal compianto Akira Toriyama. La serie, prodotta da Toei Animation e lanciata da Fuji TV a ottobre 2024 (per celebrare il quarantesimo anniversario del manga), si è finora articolata in ventiquattro puntate. Ma la serie non si è ancora conclusa… Quando finirà?

Dragon Ball Daima racconta le avventure di Goku e dei guerrieri Z anno dopo la sconfitta di Majin Bu. La novità principale consiste nel fatto che Goku e i suoi compagni sono stati trasformati in bambini per via di un desiderio espresso dalle sfere del drago del Regno Demoniaco. A volere la trasformazione di Goku, Vegeta, Piccolo e gli altri è stato supremo re demone Gomah, spaventato dal fatto che i terrestri capeggiati da Son Goku possano raggiungere il Regno Demoniaco e sconfiggerlo.

La serie è stata scritta da Yuko Kakihara e diretta da Yoshitaka Yashima e Aya Komaki. E il design di base è stato curato dallo stesso Akira Toriyama. Dopo il decesso dell’autore principale del franchise, sembra che la produzione non abbia subito grosse battute d’arresto: la serie può insomma contare su una trama già ben sviluppata… E non è detto che non possano esserci nuovi possibili progetti futuri.

La fine di Dragon Ball Daima: le ultime news

Akio Iyoku ha di recente rivelato durante un programma radiofonico di non poter confermare quando finirà l’anime. E neppure si sente in grado di dire quanti episodi ci saranno in totale. Il produttore ha suggerito che la serie potrebbe durare più a lungo del previsto. I fan potrebbero poi anche dover affrontare delle sorprese. Di che tipo? Magari un collegamento con una nuova serie su cui il team sta già lavorando.

Ci sarebbero infatti già alcuni piani in fase di sviluppo per ciò che verrà dopo Dragon Ball Daima. Durante l’intervista Iyoku ha anche raccontato com’è nata l’idea per l’ultima serie. Iyoku ha detto di essere un amante di GT: una delle serie meno apprezzate dai fan di Dragon Ball. Per Iyoku bisognava tuttavia ampliare l’idea: se il GT solo Goku tornava bambino, la nuova serie avrebbe dovuto trasfigurare l’intero campionario dei personaggi.

Presentare i personaggi in veste infantile è utile per riconquistare i fan del primo Dragon Ball e per far breccia in un pubblico più giovane. Inoltre, il produttore ha annunciato un nuovo film di Dragon Ball Super. Quanto ha Daima, Iyoku ha infine rivelato che i titoli dei singoli episodi della serie includerebbero un messaggio cifrato.