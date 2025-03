Dramma al Festival di Sanremo, terribile confessione: “Scoperto un tumore maligno”

Dramma dal Festival di Sanremo, arriva una terribile confessione, ha scoperto un tumore maligno e le sue parole sono davvero molto forti.

La notizia scuote i fan del mondo della musica, creando grandi confusione e incertezza. Ma di chi stiamo parlando?

La kermesse della musica italiana è finita appena un mese fa e ci ha permesso di ascoltare tante nuove canzoni che ormai sono entrate in maniera perenne nelle nostre teste. A vincere è stato Olly con Balorda Nostalgia, ma sono tanti quelli ad aver raggiunto un livello di notorietà grazie alla manifestazione tra cui sicuramente Lucio Corsi che con Volevo essere un duro è arrivato secondo.

Oggi però non vogliamo parlare di loro, ma di un artista incredibile che ha svelato di avere avuto un tumore difficile da gestire quanto da accettare. Le sue parole commosse in televisione hanno colpito il pubblico che ha scoperto il suo modo di fare molto equilibrato e sicuramente dolcissimo.

Dramma Festival di Sanremo, il tumore maligno

Pierdavide Carone ha raccontato di aver dovuto affrontare una battaglia contro il tumore a partire dal 2020. Ha specificato che a salvarlo è stata la sua ipocondria che gli ha permesso di scoprirlo in tempo affinché potesse tornare a vivere una vita normale.

Il cantautore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 2012 insieme a Lucio Dalla arrivando al quinto posto. Di recente si è tornato a parlare di lui perché ha vinto la terza edizione del programma Ora o mai più condotto su Rai 1 da Marco Liorni. Le sue parole hanno commosso il pubblico italiano.

Ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su canale 5, ha dichiarato: “A causa delle terapie se un giorno deciderò di diventare padre dovrò trovare dei metodi alternativi per farlo. Sapere questo mi ha fatto più male della malattia stessa”. Parole che dimostrano la sua sensibilità in una situazione davvero complicata da gestire e che ha voluto raccontare per sensibilizzare le persone che come lui si trovano in una difficoltà come questa.

Ma come ha scoperto la malattia? Questi ha specificato: “Confesso di essere un po’ ipocndriaco e quando noto qualcosa di strano nel mio corpo vado in allarme. In quel caso però è stato d’aiuto. I medici hanno scoperto un tumore maligno a uno stadio iniziale e ho avuto la possibilità di curarlo attraverso un intervento. Mi sono ritrovato in una situazione grottesca perché avvertivo una strana serenità interiore e cercavo di trasmetterla alla mia famiglia”.