Due attori premi Oscar in un film che unisce azione, tensione e colpi di scena: va in onda stasera

Stasera, 12 gennaio, va in onda in chiaro un film poliziesco dal grande impatto drammatico, cui hanno partecipato due premi Oscar.

E chi lo dice che per guardare un film di qualità si debba per forza cercare un contenuto in streaming? Anche la tv in chiaro continua a proporre ottimi titoli. Per esempio, stasera 12 gennaio, il pubblico potrebbe decidere di vedere un film drammatico del 2007 diretto da un maestro della regia dei film d’azione e interpretato da una coppia di attori fenomenali.

Si tratta di una storia tesissima, basata su eventi reali, e ambientata fra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’70, ad Harlem, quartiere storico di New York. La pellicola segue appunto l’ascesa e la caduta di Frank Lucas, carismatico boss della droga ad Harlem. E poi si concentra sulle affannose indagini del detective Richie Roberts, che vuole a tutti i costi catturarlo.

Stasera in tv: un film con doppio Oscar da non perdere

I due premi Oscar che hanno partecipato al film sono attori considerati oggi leggende viventi di Hollywood: due campioni della recitazione e da tempo specializzati nei film d’azione. Uno è Denzel Washington (premiato due volte come Miglior Attore Non Protagonista, prima nel 1989 per il film Glory e poi per Training Day del 2001). L’altro è Russel Crowe, che ha vinto la statuetta come Miglior Attore per il suo ruolo ne Il Gladiatore (film del 2000).

Washington interpreta Lucas mentre Crowe impersona Roberts. Ed è proprio intorno allo scontro psicologico ed emotivo fra i due protagonisti che si gioca il senso di questo potente film poliziesco biografico americano del 2007. Una pellicola diretta e prodotta da Ridley Scott e scritta da Steven Zaillian.

Il film è liberamente ispirato alla carriera criminale di un vero gangster, ovvero Frank Lucas, noto per aver spacciato eroina negli Stati Uniti importandola attraverso aerei di servizio americani di ritorno dalla guerra del Vietnam. Oltre a Denzel Washington e Russell Crowe, nel film recitano anche Ted Levine, John Ortiz, Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor, Ruby Dee, Lymari Nadal e Cuba Gooding Jr. Il titolo della pellicola è American Gangster.

La pellicola di Scott è portato a vari riconoscimenti ma a pochi premi. Ai Golden Globe del 2008, sono arrivate le nomination a Miglior film drammatico, Miglior regista (a Ridley Scott) e Miglior attore in un film drammatico (a Denzel Washington). Agli Oscar, invece, il film ha ricevuto una nomination per Migliore attrice non protagonista (a Ruby Dee) e un’altra a Migliore scenografia (a Arthur Max e Beth A. Rubino).

Ma anche in questo film, che sarà trasmesso alle ore 21:20 su Iris (canale 22 sul digitale terrestre), i due attori premi Oscar hanno recitato alla grande. Ridley Scott, come regista, è stato invece un po’ criticato, per aver reso la regia un po’ troppo manieristica.

La trama è però sempre coinvolgente e tesa. Inoltre è supportata da un’ottima ambientazione: sembra proprio di essere nella pericolosa Harlem negli anni ’70. Scott ha insomma puntato sul realismo, offrendo uno sguardo molto concentrato su tematiche sociali importanti.