È il cioccolato più virale del momento, ma gli esperti mettono in guardia: “Tavolette contaminate”

Il cioccolato più virale del momento nasconde delle insidie per la nostra salute: gli esperti lanciano l’allarme.

Gustoso, croccante e soprattutto bello da vedere: sono questi gli “ingredienti” che hanno portato alla ribalta il cioccolato più virale del momento. A contribuire alla sua popolarità sono stati proprio i social network, in particolare TikTok, dove sono in tantissimi ad immortalarsi mentre lo assaggiano o tentano di riprodurre la ricetta. Da una recente indagine, tuttavia, è emerso che il dolce tanto ricercato nasconde dei pericoli per la nostra salute da non sottovalutare.

La barretta di cioccolato che sta spopolando su TikTok e non solo è stata ideata nella pasticceria Fix Chocolates, con sede in Dubai. Tra i prodotti più amati, spicca la tavoletta “Can’t Get Knafeh of It”, a base di cioccolato al latte ripieno di crema al pistacchio e tahina (pasta di sesamo), insieme all’immancabile knafeh (da cui prende il dolce prende il suo nome).

Quest’ultimo è un dessert che si distingue per la sua bontà e croccantezza, tipico dei paesi del Medio Oriente, realizzato con fili di pasta fillo, zucchero e – in certi casi – frutta secca e pasta di semolino. A rendere ancora più speciale la barretta Can’t Get Knafeh of It, diventata celebre come “Dubai Chocolate”, sono le tecniche con cui viene preparata. Tra cui il dripping, ovvero lo sgocciolamento del colore.

Il “cioccolato di Dubai” conquista i social, ma non convince gli esperti: è allarme

La barretta Can’t Get Knafeh of It della Fix Chocolates è riuscita a conquistare il palato dei clienti, attirandoli con il suo aspetto unico – una caratteristica ormai fondamentale nel mondo dei social. Non sorprende che si sia guadagnata tanta popolarità su piattaforme come TikTok, venendo presto replicata ed importata nel resto del mondo.

Quando la commercializzazione di un prodotto supera i confini locali, tuttavia, non sono rari i casi in cui la qualità viene messa da parte a favore della produzione. In Germania ha preso il via una campagna volta a tutelare i consumatori dai rischi per la salute legati proprio al consumo del Dubai Chocolate dopo gli esiti allarmanti emersi dalle analisi in laboratorio di alcuni campioni.

Come spiegato dalle autorità tedesche, sono state riscontrate delle impurità. Nella regione del Baden-Württemberg, in particolare, 8 tavolette su 8 sono risultate contaminate. In una di queste erano presenti micotossine, sostanze chimiche tossiche derivanti da funghi. Mentre cinque barrette non erano nemmeno a base di cioccolato, ma di grassi idrogenati.

Sebbene il campione analizzato sia ridotto, si tratta di una scoperta preoccupante. Come sottolineato dalle autorità, tra i prodotti in esame ce ne sono diversi che “non possono essere consumati dagli esseri umani”; altri, invece, “sono apertamente delle frodi”. Per questo motivo la Germania ha deciso di adottare un programma speciale per sensibilizzare i consumatori e metterli in guardia: se a rimetterci è la salute, meglio evitare di seguire certe mode.