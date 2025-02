È su NOW la coinvolgente serie tv che sta appassionando il pubblico: nel cast c’è anche un attore amatissimo

Non perderti la coinvolgente serie in esclusiva su NOW che sta letteralmente appassionando tutti: fra i protagonisti c’è anche un attore molto amato.

Non solo Netflix e Prime Video, anche NOW offre tantissime film e serie tv in esclusiva. Per questo sempre più utenti hanno deciso di abbonarsi al servizio streming, in modo da poter accedere senza contratto in formula prepagata ad alcuni contenuti Sky. NOW (precedentemente Sky Online e poi Now TV) è di fatto un servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

È stato lanciato per la prima volta nel Regno Unito nell’ormai lontano 2012. Ora il servizio è disponibile anche in Irlanda, in Italia, in Germania e in Austria. Fra i vari contenuti attualmente disponibili c’è anche una serie estremamente coinvolgente che sta appassionando il pubblico.

La trama è stratta da una storia vera e all’interno del cast c’è anche un attore molto amato sia in Italia che all’estero. Una serie assolutamente da non perdere!

È su NOW la coinvolgente serie tv adesso tutti stanno amando alla follia

Come anticipato, su NOW è attualmente disponibile una serie tv tratta da una reale vicenda di cronaca che sta letteralmente appassionando il pubblico. Tra i protagonisti c’è anche Colin Firth, il celebre attore britannico con cittadinanza italiana, che ha recitato in numerosi film di successo, fra cui La fidanzata ideale, Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla, Love Actually – L’amore davvero, L’importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Orgoglio e pregiudizio, Un matrimonio all’inglese e Il discorso del re.

La miniserie di cui stiamo parlando ha debuttato il 2 gennaio 2025 su Sky Atlantic e Peacock ed ora è finalmente disponibili anche su NOW. Ebbene, per chi ancora non lo avesse capito si tratta di Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (Lockerbie: A Search For Truth).

La trama è basata su una vicenda reale, la strage di Lockerbie. Era il 21 dicembre 1988 quando il Boeing 747-121 Pan Am 103, in volo da Londra a New York, esplose ad alta quota sopra la cittadina scozzese di Lockerbie. Nel disastro aereo morirono 270 persone: 259 a bordo dell’aereo e 11 a terra, colpite dai rottami, con la maggioranza delle vittime (189) di nazionalità statunitense ma anche 2 italiani.

Nella serie Colin Firth interpreta il Dott. Jim Swire, un medico di base che dopo la morte della figlia durante la tragedia inizia ad indagare per conto suo per trovare i responsabili del disastro aereo. Al suo fianco c’è anche Catherine McCormack, nei panni di Jane Swire, la moglie di Jim. La miniserie di 5 puntate è andata incontro ad un grande successo non solo di pubblico, ma anche di critica, ottenendo valutazioni alte e recensioni entusiaste.