È uno dei borghi storici più affascinanti della Provincia di Latina: ogni via nasconde una storia, ecco dove si trova

La provincia di Latina è ricca di meraviglie e attrazioni uniche: ecco dove si trova uno dei borghi storici più affascinanti.

Il Lazio è una regione ricca di storia, a partire dal suo capoluogo. La città di Roma ogni anno attira milioni di turisti da ogni parte del mondo, che non vedono l’ora di visitare i suoi monumenti, insieme alle meravigliose vie e piazze che la caratterizzano. Anche fuori dalla capitale, però, non mancano le attrazioni: nella provincia di Latina, in particolare, si trova uno dei borghi storici più affascinanti.

L’Italia è nota in tutto il mondo per la storia, l’arte, la cultura e i paesaggi mozzafiato che contraddistinguono le sue regioni. Il Lazio è sicuramente tra le più importanti, in cui si trovano numerosi luoghi d’interesse. La sua fama a livello internazionale si lega principalmente a Roma, che ha un patrimonio unico.

Anche le altre province, tuttavia, hanno le loro peculiarità e Latina non è certamente da meno. Qui, infatti, è possibile visitare un borgo medievale davvero incantevole. Situato alle pendici dei Monti Aurunci e affacciato sulla costa di Punta Cetarola, ha una lunga e intrigante storia che affonda le sue radici nell’antichità.

Nella Provincia di Latina si trova un borgo medievale ricco di storia: ecco cosa visitare

Il comune di Itri è vicino a Gaeta, Sperlonga e Formia. Il suo nome deriva dal latino “Iter”, che significa “via” o “cammino”, ed è legato alla via Appia che i Romani hanno costruito nel 312 a.C. Oggi il borgo si divide tra l’insediamento medievale, quello più antico, e il centro abitato. Il primo si caratterizza per il Castello risalente al V-VI secolo e le tradizionali casette arroccate; mentre il secondo, più moderno, si trova lungo la via Appia.

Sono diverse le attrazioni da vedere a Itri. In particolare nel centro storico, in cui godersi una passeggiata tra le piccole vie e le architetture. I visitatori non devono assolutamente perdersi le porte della città: la più grande e caratteristica è Porta Mamurra, ma ci sono anche Porta Cea, Porta Ripa e Porta San Martino.

Tra le principali tappe troviamo le chiese di San Michele Arcangelo e quella dell’Annunziata, insieme al convento di San Francesco. Lungo la via Appia, tra Itri e il comune di Fondi, sorge il suggestivo Forte di San’Andrea, costruito sui resti di un tempio dedicato al dio Apollo. Inoltre, c’è il Forte di Fra Diavolo, nato proprio a Itri.

Oltre ai luoghi d’interesse, il borgo storico è celebre per il suo olio. Gli amanti della tavola devono provare anche la cicerchia, un legume ricco di proteine che viene cucinato con broccoletti e cicoria selvatica, e il cacio marzolino, che – come suggerisce il nome – è tipico del mese di marzo.