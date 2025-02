Ecco perché tengo sempre un tappo di sughero in auto: mio padre mi ha svelato questo trucco geniale

Scopriamo insieme per quale motivo questa è una buona pratica per avere una macchina sempre profumata. Rimarrai senza parole e poi è super economico!

Quante volte sei entrata in macchina ed hai trovato un grande caos con fogli, carte, rimasugli di cibo e bottigliette varie d’acqua? Questo, molto spesso, causa anche un problema con odori ed ovviamente igiene. Purtroppo le macchine, specialmente dalle donne, vengono un po’ abbandonate per tanti motivi.

Ma noi oggi ti vogliamo svelare un vecchissimo segreto che ti permetterà di avere una macchina in ordine e perfettamente profumata. Siamo sicuri che ti starai chiedendo com’è possibile vero? Scorri e scoprilo!

Tappo di sughero in macchina? Assolutamente si

In casa molto spesso, specialmente dopo una festa, abbiamo vari tappi di sughero che andiamo a buttare non credendo che abbiano altri utilizzi utili, ma questo non è assolutamente vero. Se li mettiamo nella nostra macchina sono veramente un qualcosa di molto importante. Siamo certi che abbiamo stuzzicato la tua curiosità vero?

Se non lo sai il sughero è un materiale che riesce ad assorbire tutti gli odori e a neutralizzare l’ambiente. Ecco perché le nonne lo tenevano sempre dentro al frigorifero ma noi ti consiglia di metterlo anche in macchina. In questo modo se ci sono cattivi odori tutto sarà neutralizzato. Ma cosa dobbiamo fare?

Niente di più semplice. Tagliamo il tappo per li verso lungo e versiamo qualche goccia di olio essenziale a nostra gusto, ecco che per la macchina avremmo un odore incredibile. Possiamo mettere la prima metà nel vano porta oggetti e la seconda tra i sedili. In questo modo il nostro abitacolo avrà un odore ospitale.

Ricordiamoci di sostituirlo periodicamente. Non dobbiamo neanche spendere nulla per comprare i vari profumatori che sono anche chimici. Per quanto riguarda l’ordine cerca di tenere sistemato poco alla volta e non lasciando tutto in macchina, in questo modo sarà sempre perfetta. Ti vogliamo svelare anche un altro piccolo trucco.

Possiamo utilizzare il nostro tappo anche come fertilizzante per le piante. In questo modo sarà un compost completamente naturale. Come utilizzarlo? Tagliamolo in piccoli pezzi aiutandoci con un coltello e distribuiamoli sul terriccio della pianta o in giardino. Con il passare dei giorni di decompone e rilascerà le sostanze nutritive per le nostre amiche piante. Come vedi un semplice tappo di sughero ci può essere di grande aiuto in tanti modi, quindi la prossima volta non lo buttare assolutamente!