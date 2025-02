Edoardo Bennato, chi è? Età, carriera, vita privata e il tragico lutto che ha segnato la sua vita per sempre

Edoardo Bennato è tra gli artisti italiani più amati, ma non tutti conoscono la sua storia privata. Un grave lutto ha segnato la sua vita.

Il cantautore ribelle ha rivoluzionato il panorama musicale e discografico italiano con il suo stile originale. Classe 1946, l’artista napoletano è riuscito a unire il blues, il rock e la musica popolare partenopea, creando un linguaggio riconoscibile. Una carriera partita nel 1973 con il disco Non farti cadere le braccia, ma è con i progetti discografici I buoni e i cattivi e Io che non sono l’imperatore che si è affermato sulla scena musicale.

L’apice del successo di Edoardo Bennato l’ha raggiunta tra gli anni ’70 e ’80 grazie al concept album ispirato dalle storie: Burattino senza fili e Sono solo canzonette, ispirati rispettivamente su Pinocchio e Peter Pan, confermando la sua passione per il settore fumettistico e delle favole. Lavori che contengono canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Al di là dell’attività professionale, il cantautore ha una storia privata molto intensa, segnata una terribile tragedia che ha sconvolto la sua vita sentimentale.

Edoardo Bennato, moglie e figlia: la tragedia che ha segnato la sua vita sentimentale

Edoardo Bennato arriva da una famiglia in cui la musica è sempre stata fondamentale, con la madre che ha incoraggiato sia lui che i fratelli a prendere in mano uno strumento, avviandoli alla musica. Tuttavia, durante i primi anni di vita ha sviluppato non solo la passione per la musica, ma anche per il disegno e l’architettura, tanto da laurearsi in Architettura al Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda la vita sentimentale del cantautore napoletano, sappiamo che è stata segnata da tragedie che lo hanno segnato. Negli anni ’90, Bennato era legato a Paola Ferrari, una ragazza con la quale aveva una relazione. La giovane studentessa di filosofia è morta in un incidente stradale nel 1995. Una tragedia avvenuta con un’auto su cui viaggiavano che si è scontrata con una Nissan Patrol.

Bennato era insieme alla ragazza, che all’epoca aveva 23 anni, ed ha riportato delle fratture, mentre la ragazza era apparsa subito in condizioni critiche. Paola è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Scandiano e successivamente è stata trasportata alla struttura ospedaliera di Modena dove è morta dopo cinque giorni. Un evento che ha lasciato Edoardo sotto choc, come ha rivelato il suo staff dell’epoca, spiegando che la morte della fidanzata gli aveva “provocato un grave contraccolpo psicologico” che si è perpetrato anche negli anni seguenti.

L’incidente è stato un brutto colpo per Bennato, lasciando una cicatrice indelebile nella vita dell’artista napoletano, che ancora oggi preferisce non parlare e dedicare la sua energia solo alla sua musica. Qualche anni dopo è diventato padre di Gaia nel 2005, l’unica figlia nata dall’amore con una donna estranea al mondo dello spettacolo e della musica.