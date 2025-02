Eleonora Giorgi shock, urla di dolore e ricovero in clinica: come sta adesso

L’attrice prosegue la sua battaglia contro il cancro. E gli ultimi aggiornamenti che arrivano non sono assolutamente positivi. Le sue condizioni

Eleonora Giorgi in questi anni è diventata uno dei simboli della battaglia contro il tumore. L’attrice dal giorno nel quale ha scoperto il brutto male non ha mai smesso di lottare. Un percorso che con il passare dei mesi è sempre diventato più arduo visto che la malattia sta proseguendo in maniera inarrestabile. Nonostante questo, la donna è rimasta con il suo sorriso e la voglia di vivere intatta.

Le notizie che arrivano dalla diretta interessata, però non sono assolutamente positive. In un’intervista al Corriere della Sera, la Giorgi ha ammesso di essere in clinica da tre settimane. Un ricovero deciso dopo essersi trovata da sola in casa la notta urlando dal dolore. Una situazione che conferma come la malattia prosegue il suo cammino inarrestabile e il quadro clinico diventa sempre più critico.

Eleonora Giorgi al ‘Corriere della Sera’: “Non riesco a fare più di dieci passi”

Le condizioni di Eleonora Giorgi non sono affatto buone. È la stessa attrice che ai microfoni del Corriere della Sera conferma di essere “debole” a causa delle continue cure per alleviare il dolore. “Non riesco a fare più di dieci passi. Ho l’ossigeno non perché ci sono speranze di poter sopravvivere, ma per allontanare sempre di più quel momento. E ogni giorno che passa io lo vivo come un regalo“.

E alla domanda sul motivo dell’affrontare questa malattia con il sorriso e in modo positivo, la Giorgi risponde sempre allo stesso modo: “L’amore dei miei figli. È per loro che mi curo e proseguo la mia battaglia“. Una famiglia che in un momento di difficoltà come questo ha deciso di unirsi e non lasciare da sola Eleonora.

C’è la consapevolezza che il percorso è destinato a farsi sempre più duro. Ma l’attrice non ha intenzione di perdere il sorriso e continuerà a vivere ogni giorno come un regalo. Questo anche grazie alla vicinanza della famiglia, che non l’ha mai abbandonata durante la sua lotta contro questo brutto male.

La Giorgi un esempio per tutti

La Giorgi è ormai diventata un grande esempio per tutti. La sua battaglia con il sorriso contro il tumore ha portato l’attrice ad essere un simbolo per tante altre persone che si trovano nella sua stessa situazione.