Elettra Lamborghini, dove vive la splendida artista? Da restare a bocca aperta

Di recente, Elettra Lamborghini ha cambiato casa e ha reso noti i dettagli dell’abitazione ai fan su social, lasciandoli a bocca aperta: ecco dove abita.

Classe 1994, la “regina del Twerk” è uno dei volti più amati e seguiti nel mondo della musica e del web. È la nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della famosa azienda automobilistica di lusso, una delle più famose nel settore. Dopo aver coltivato la passione per l’equitazione, partecipando anche a diversi eventi sportivi, e aver studiato recitazione, ha intrapreso una soddisfacente carriera nella musica e nello spettacolo.

Elettra Lamborghini ha partecipato a numerosi programmi televisivi, esordendo al Chiambretti Night e prendendo parte al reality show Super Shore, diventando famosa anche all’estero, soprattutto in Spagna e in America Latina. Il salto nazional popolare è arrivato però nel 2020, quando è approdata tra i Big al Festival di Sanremo, palco che poi ha ricalcato anche nel 2025 accanto a Carlo Conti che l’ha scelta come co-conduttrice.

La ricca ereditiera è molto attiva sui social, dove condivide tantissimi momenti della sua vita privata e professionale, anche quando si gode la casa insieme al suo cane. Di recente ha comunicato a tutti di essersi trasferita nella nuova e meravigliosa abitazione, condividendo anche diverse immagini sul suo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini, la villa immersa nella natura: la splendida casa dell’ereditiera

Elettra Lamborghini è sposata da quattro anni con il dj olandese Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, e la vita dei due si divide tra Milano e Miami, dove posseggono due case. La cantante, infatti, è spesso impegnata e viaggia tantissimo per lavoro ed è in giro per il mondo. Non si conosce bene dove è posizionata la nuova villa dell’ereditiera, ma dalle foto che si possono vedere sui social è una splendida casa immersa nel verde.

Dalle immagini, infatti, si vede un’ampia balconata in pietra che si affaccia su un maestoso e grande giardino verde dove i suoi amici a quattro zampe possono scorrazzare. Il colore predominante della casa è il bianco con quattro divani tondi in tessuto bouclè, che da qualche anno va molto di moda per gli arredamenti. La zona living permette di accedere al terrazzo con la vista sul giardino.

A fare da contrasto con il pavimento in marmo di colore scuro c’è un grande tappeto bianco scelto dall’ereditiera. Anche le pareti hanno un tocco di personalità dell’artista, visto che sono presenti sia i quadri antichi che le foto di famiglia. La villa di Elettra, inoltre, gode di una grande luminosità e ha anche numerosi spazi dove potersi rilassare nei momenti di pausa dal lavoro. Un vero posto da sogno condiviso con il marito.