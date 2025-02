Esselunga sorprende i suoi clienti: l’occasione da non perdere per i fortunati residenti in questa regione

Dal 1957 in avanti Esselunga non ha mai smesso di sorprendere i suoi clienti con tante novità. E l’ultima è in arrivo a breve. Vediamo cosa cambierà per la nota catena di supermercati della famiglia Caprotti.

Esselunga continua a stupirci sotto tutti i punti di vista. Questa enorme catena di supermercati – nata a Milano nel 1957 – oggi conta circa 170 punti vendita sparsi in varie regioni d’Italia. L’offerta dell’assortimento continua ad ampliarsi e le sorprese per i clienti non finiscono mai.

Il primo punto vendita con la “S” lunga comparve in Viale Regina Giovanna a Milano – poco distante da Porta Venezia – nell’ormai lontano 1957 e tra i soci c’era un membro della famiglia Caprotti che, tutt’oggi, è al timone del colosso. Da allora ne sono cambiate parecchie di cose, nel mondo e all’interno degli stessi supermercati.

Oggi Esselunga ha store non solo in Lombardia ma anche in Veneto, in Piemonte, in Liguria, in Toscana, in Emilia Romagna e nel Lazio. E’ insomma una delle catene maggiormente diffuse e apprezzate sul territorio nazionale. Le carte vincenti di Esselunga sono l’ottimo rapporto qualità/prezzo, la vastità di scelta e la capacità di innovarsi continuamente.

Infatti è una delle catene maggiormente fornite di prodotti vegani e gluten free. Esselunga non smette mai di stupire e proprio nei prossimi giorni è in programma una bellissima novità che farà felici, soprattutto, gli abitanti di una certa regione. Nel prossimo paragrafo scopriamo che cosa succederà a breve.

Esselunga: grande novità in arrivo nei prossimi giorni

I clienti di Esselunga e, soprattutto quelli che abitano in una certa regione, stanno aspettando con ansia una grande novità preannunciata dalla nota catena di supermercati della famiglia Caprotti. Vediamo nei dettagli che cosa succederà a breve.

Esselunga aprirà un nuovo punto vendita e darà lavoro ad altre 70 persone nel territorio lombardo! A breve, infatti, aprirà un nuovo supermercato a a Novedrate, in provincia di Como e si cercano ben 70 figure da impiegare sia all’interno del negozio che all’interno del Bar Atlantic.

Si cercano anche baristi e allievi responsabili da formare. L’open day si terrà il 6 marzo ma per partecipare occorre inviare la propria candidatura entro il 23 febbraio attraverso il sito www.esselungajob.it. I profili ritenuti maggiormente in linea con quello che si sta cercando, verranno contattati per partecipare all’open day del 6 marzo.

Durante la giornata del 6 marzo i candidati avranno l’opportunità di conoscere da vicino la realtà di questa storica azienda e di incontrare di persona i recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga. Un’occasione da non perdere, insomma, per tutti coloro che stanno cercando lavoro. Inoltre, oltre al personale che si sta cercando per il nuovo punto vendita di Novedrate, Esselunga cerca anche altre figure per potenziare l’organico dei supermercati presenti nelle province di Monza e Brianza.