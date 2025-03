Europa League, Lazio a Plzen contro il Viktoria | Preview andata ottavi di finale

Tornano le coppe europee con la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League che vede la Lazio, ospite dei cechi del Viktoria Plzen.

Lazio a Plzen contro il Viktoria: è il primo capitolo degli ottavi di finale di Europa League. Una partita sicuramente alla portata della squadra di Marco Baroni reduce dalla splendida vittoria di San Siro contro il Milan e leader della classifica generale che ha chiuso la prima fase della competizione con sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Match in programma alle ore 21 con i biancocelesti alle prese con diversi problemi di formazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match di andata degli ottavi di finale.

Viktoria Plzen-Lazio in sintesi

La squadra di Marco Baroni arriva con alcune incognite legate agli infortuni, in particolare quello di Mattia Zaccagni, quasi certamente fuori dalla formazione a causa di un affaticamento al polpaccio. Anche Marusic è in dubbio per una contusione al ginocchio rimediata contro il Milan, mentre Romagnoli sembra aver recuperato e sarà a disposizione.

Il Viktoria Plzen, invece, arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo aver eliminato il Ferencváros con una rimonta netta (0-3) rispetto alla gara d’andata persa con il minimo scarto. Una squadra quella ceca nota per la solidità difensiva ma anche per una discreta grande organizzazione tattica, soprattutto quando gioca tra le mura amiche della Doosan Aréna.

Qui Viktoria Plzen

Il Viktoria Plzen, allenato da Miroslav Koubek, si presenta alla sfida forte di un percorso convincente in Europa League. Dopo aver superato il Ferencváros i cechi vogliono continuare a sorprendere. La squadra gioca con un solido 3-5-2, affidandosi alla coppia d’attacco formata da Vydra e Adu. In mediana, Kalvach e Sulc sono i punti di riferimento per la costruzione del gioco, mentre la difesa guidata da Markovic cercherà di arginare le offensive biancocelesti.

Qui Lazio

La Lazio si presenta in Boemia con qualche problema di formazione. L’assenza quasi certa di Zaccagni obbliga Baroni a rivedere l’assetto offensivo: Noslin potrebbe essere adattato sulla fascia sinistra, mentre in attacco si va verso un trio composto da Isaksen, Pedro e Dia. In mediana confermata la coppia Guendouzi-Rovella, con Vecino pronto a subentrare nel corso del match. In difesa, Romagnoli ha recuperato e guiderà il reparto accanto a Gila.

Le probabili formazioni

Viktoria Plzen (3-5-2) – Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Adu. All. Koubek.

Lazio (4-2-3-1) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Noslin; Dia. All. Baroni.

Viktoria Plzen-Lazio, i precedenti e le statistiche

Le due squadre non si sono mai affrontate in passato in Europa ma il Plzen ha diversi precedenti contro le squadre italiane: dodici in tutto le partite in archivio per la squadra boema due delle quali con la Roma: una sconfitta pesantissima all’Olimpico (0-5) e una vittoria nella partita in casa della prima fase di Champions League del 2018 in un girone dominato dal Real Madrid che fece filotto con sei vittorie, il Viktoria terzo e la Roma seconda alle spalle dei madridisti.

Le altre due vittorie dei boemi risalgono alla doppia sfida con il Napoli in Europa League nel 2013 che vide il Viktoria passare il turno a sorpresa.

Da segnalare che la Doosan Aréna è un campo difficile per chiunque: i cechi hanno vinto le ultime tre partite europee giocate in casa senza subire gol.

Il Viktoria, sei titoli nazionali una coppa e due supercoppa ceca, è secondo in campionato alle spalle dello Slavia Praga che ha rafforzato il suo vantaggio dopo lo scontro diretto vinto in esterna il 23 febbraio scorso. Plzen già ammesso aritmeticamente alla fase playoff del campionato e in corsa anche per la Coppa dopo la vittoria sullo Zlin (4-1) ai tempi supplementari che ha promosso la squadra rossoblu ai quarti di finale dove affronterà il Bohemians.

Dove vedere Viktoria Plzen-Lazio

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW giovedì 6 marzo alle 21.00. Inoltre, sarà possibile seguire alcuni aggiornamenti in chiaro su TV8, anche se la trasmissione integrale del match non è prevista. Gli abbonati a Sky potranno anche usufruire della diretta tramite Sky Go.

Le quote di Viktoria Plzen-Lazio

I bookmaker danno la Lazio leggermente favorita per la vittoria in trasferta, ma il Viktoria Plzen resta un’avversaria temibile. Ecco le quote principali del match:

Vittoria Viktoria Plzen: 3.20

Pareggio: 3.40

Vittoria Lazio: 2.10

Over 2.5 gol: 1.90

Under 2.5 gol: 1.80

La quota per un gol di Isaksen è fissata a 2.75, mentre un possibile marcatore per i cechi potrebbe essere Vydra, quotato a 3.50.

La squadra arbitrale è quasi tutta lituana ed è guidata da Donatas Rumsas coadiuvato da Radius e Suziedelis con quarto ufficiale Lukjančukas. Al VAR il tedesco Brand coadiuvato da Simenas.