Fai attenzione se compri i dentifrici ai tuoi figli: alcuni contengono zucchero, come capirlo

Non scegliere un dentifricio a caso né per te né per i tuoi bambini: alcuni, infatti, contengono zucchero e possono fare male alla salute.

La maggior parte di noi non legge sempre con attenzione le etichette dei prodotti quando va a fare la spesa. Solitamente, infatti, si va al supermercato la sera, dopo il lavoro quando abbiamo la fretta che ci insegue e mettiamo, così, nel carrello i prodotti in offerta pensando che, soprattutto in alcuni casi, un prodotto valga l’altro.

Sbagliatissimo! Non solo quando si tratta di cibo e bevande dovremmo prestare la massima attenzione a ciò che mettiamo nel carrello ma anche quando si tratta di igiene personale e di igiene orale soprattutto se poi questi prodotti vengono usati anche dai nostri bambini.

In particolare ci sono alcuni dentifrici che andrebbero proprio evitati. Il motivo? Contengono zuccheri! Sembra paradossale che un prodotto pensato per i denti possa contenere zuccheri ma, invece, è esattamente così. Nel paragrafo seguente vedremo quali dentifrici sarebbe opportuno non acquistare.

Dentifricio: non acquistare questi, contengono zuccheri!

Lo zucchero è tra i principali responsabili della formazione di carie – oltre a contribuire allo sviluppo di altre patologie serie come il diabete di tipo 2 – e, proprio per questo, sia i medici che i dentisti raccomandano di evitarlo o ridurne al massimo il consumo. Ma, paradossalmente, una recente indagine ha scoperto che alcuni dentifrici contengono proprio zucchero.

L’indagine è stata condotta dalla rivista francese Que Choisir ed è partita dopo la segnalazione di una mamma la quale si era accorta che la figlia, a soli 6 anni, aveva già parecchie carie anche se in casa limitavano moltissimo l’uso dello zucchero. La donna, andando poi a controllare, si era accorta che il dentifricio che usava la bambina conteneva glucosio. A quel punto la rivista francese ha avviato un’indagine e ha analizzato diversi dentifrici tra quelli presenti nei supermercati.

Dall’indagine è emerso che molti dentifrici contengono il glucosio che ne migliorerebbe la consistenza. Questo ingrediente è stato trovato soprattutto nei dentifrici biologici che, comunemente, tutti riteniamo essere di qualità superiore. Questi, non contenendo fluoro, inseriscono il glucosio per migliorare la gelificazione del dentifricio che risulta così più facile da utilizzare. Il glucosio è stato trovato non solo nei dentifrici per bambini ma anche in quelli per gli adulti come, ad esempio, il dentifricio Curaprox.

Nei bambini un dentifricio contenente glucosio potrebbe fare maggiori danni in quanto i piccoli, spesso, non sciacquano bene la bocca e, dunque, lo zucchero rimane a contatto con i denti. Come fare a sapere se il dentifricio che utilizziamo è un buon prodotto? Secondo gli esperti non devono essere presenti in etichetta questi ingredienti: glucosio, fruttosio, saccarosio. Se sono presenti meglio lasciare il dentifricio sullo scaffale del negozio.