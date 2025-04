Far profumare il bucato senza usare il bicarbonato: l’ingrediente che fa il miracolo non è neanche l’aceto ma proprio questo

Ti svelo presto come fare il bucato e profumarlo senza utilizzare il bicarbonato e neppure l’aceto. Pronto a scoprirlo? Ti assicuro che non ne farai mai più a meno.

C’è una cosa che amo più del caffè la mattina (e chi mi conosce sa quanto ami il caffè): infilarmi tra lenzuola fresche, morbide, con quel profumo di pulito che ti avvolge e ti fa sentire come in una pubblicità vintage di ammorbidenti. Il problema? Quel profumo, spesso, svanisce nel giro di un paio d’ore.

Stessa cosa per quanto riguarda il bucato: adoro indossare panni che sanno di fresco, eppure… dopo un paio di ore quel profumino di pulito è già sparito. Mi chiedevo come fare ed è proprio qui che è entrata in scena la mia cara amica Sara con il suo consiglio provvidenziale.

Come far profumare il bucato senza l’aceto o il bicarbonato

Sai, a volte la soluzione è più semplice di quello che ti aspetti. Quando Sara mi ha svelato il suo metodo sono rimasta senza parole, perché era ovvio ma… semplicemente non ci avevo mai pensato prima di quel momento.

Un ottimo rimedio per profumare il bucato senza usare bicarbonato né aceto è l’uso dell’olio essenziale su un fazzoletto di stoffa durante l’asciugatura o il lavaggio. Te l’ho racconto perché l’ho proprio testato di persona e con grande successo.

Basta prendere un piccolo fazzoletto di cotone (può essere anche un vecchio panno per la pulizia ben lavato), versarci sopra 5-10 gocce di olio essenziale della tua fragranza preferita e metterlo direttamente nel cestello della lavatrice insieme ai vestiti. Personalmente ho usato il mio preferito, quello di lavanda, ma puoi davvero scegliere quello che preferisci. Dipende solo dai tuoi gusti, non cambia proprio nulla.

Gli oli essenziali resistono bene al calore moderato e, rilasciandosi lentamente durante il ciclo, lasciano un profumo naturale sui tessuti. In più, non alterano il ciclo di lavaggio e non rovinano i capi. Insomma, sono proprio l’ideale per profumare il bucato senza spendere troppi soldi e senza impiegare troppo tempo.

Ammetto che la cosa più divertente è che ogni volta che apro la lavatrice e sento quel profumo, penso a Sara e a quanto spesso le soluzioni migliori arrivino da una chiacchierata tra amiche. Utilizzo questo rimedio non solo per profumare i panni, ma anche le lenzuola del mio letto e trovo molto piacevole svegliarmi al mattino e rotolarmi tra coperte che profumano di lavanda.