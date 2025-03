Fastweb annienta i rivali, offerta imbattibile: prezzi davvero stracciati!

Fastweb vuole annientare la concorrenza e lo fa con una serie di offerte che solo a leggerle fanno venire l’acquolina in bocca.

Nel marasma delle offerte commerciali sulla telefonia, spuntano le nuove formule di Fastweb, un nome, una garanzia. I competitors sono avvisati: le offerte che possono cambiare le abitudini degli italiani.

Fastweb nasce nel 1999 e da allora è tra i leader nel mondo della telefonia fissa e mobile, ma anche nelle connessioni a banda larga e ultralarga. I dati aggiornati al 30 giugno 2024 ci dicono che Fastweb è il sesto operatore di telefonia mobile per quota di mercato, preceduto da TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad e PosteMobile, ed è il quarto operatore di telefonia fissa per quota di mercato, preceduto da TIM, Vodafone e Wind Tre. A leggere le nuove offerte per la telefonia, c’è da scommettere che Fastweb presto potrebbe scalare la classifica dei migliori operatori in Italia.

La mission di Fastweb è sempre stata, sin dalla sua nascita, quella di proporre prodotti di alta qualità e la sua fibra ne è una dimostrazione. Ora ha lanciato tre nuove offerte mobile pensate per chi cerca tariffe trasparenti e senza vincoli. Si tratta di Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, ognuna con un ricco pacchetto dati e vantaggi per gli utenti.

Fastweb spaventa la concorrenza: le nuove offerte

Ed eccole nei dettagli le nuove offerte Fastweb. Quantità e tanta qualità: la prima si chiama Fastweb Mobile, costa 8,95€ al mese e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB. Un’ottima soluzione ad un prezzo più che competitivo soprattutto per chi ha bisogno di molti Giga per le sue attività sullo smartphone. Ma per chi praticamente ci lavora con il cellulare oppure semplicemente naviga in applicazioni che consumano molto, c’è l’offerta Mobile Full, costa 10,95€ al mese, garantisce 200 GB e il supporto al 5G senza costi aggiuntivi, minuti illimitati e 100 SMS.

Per chi desidera un’offerta davvero full, c’è Mobile Maxi che offre 300 GB, minuti illimitati e 100 SMS, al prezzo di 12,95€ al mese. Questo pacchetto maxi prevede anche Fastweb Protect, un servizio di sicurezza per la navigazione, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi ha animali domestici. Le tre offerte possono essere attivate online, e se avete bisogno di assistenza sarete chiamati da un operatore. È disponibile anche il formato eSIM senza costi aggiuntivi, mentre per chi preferisce la SIM fisica, la spedizione è gratuita. L’attivazione può avvenire in pochi minuti tramite SPID o carta d’identità elettronica, oppure con il riconoscimento video. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum e non sono previsti vincoli contrattuali.