Fate scomparire questo alimento dalla vostra tavola, può provocare un ictus

Fate subito scomparire questo alimento dalla vostra tavola perché può provocare problemi gravi come per esempio un ictus.

Gli antichi dicevano che “siamo quello che mangiamo” e non avevano torto. Seppur qualcosa nell’attenzione a tavola è cambiato ancora oggi le cose non sono come dovrebbero.

Non molti si rendono conto che qualsiasi cosa ingeriamo può avere un effetto sul nostro corpo in base a quelle che sono le nostre caratteristiche. Non tutti possono mangiare tutto, ma ci sono delle cose che possono creare delle complicazioni.

E non si tratta solo ed esclusivamente di persone che hanno patologie come diabete o colesterolo alto. Anche chi non soffre di nessuna patologia vede influenzare la sua salute da quello che mangia durante la giornata. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti ed evitare di esagerare con il cibo spazzatura che si può limitare a occasioni sporadiche se non si riesce proprio a eliminarlo.

Oggi però vogliamo approfondire il discorso su un singolo alimento che in molti consumano abitualmente, ma che può portare a dei problemi dal punto di vista della salute fino a scatenare addirittura un ictus. Andiamo dunque a specificare qualcosa di più in merito cercando di capire anche le motivazioni di questo rischio.

Far sparire questo alimento da tavola, rischi l’ictus

All’interno della Giornata Mondiale dell’Ictus sono state specificate alcune linee guida davvero molto importanti per la prevenzione. Un recente studio ha dimostrato con grande precisione che una dieta ricca di determinati alimenti può portare ad avere predisposizione proprio a questa temuta patologia.

Lo studio è stato pubblicato su Neurology e portato avanti dal dottor William Taylor Kimberly del Massachusetts General Hospital. Analizzando per 11 anni le cartelle cliniche di oltre 30mila individui con più di 45 anni è stato dimostrato come una dieta ricca di cibi ultra processati vada ad aumentare dell’8% la probabilità di sviluppare un ictus.

Questo tipo di alimento presenta molti tra additivi, conservanti e ingredienti pericolosi che sono dannosi per il cervello. Tra questi troviamo patatine e merendine confezionate; caramelle gommose; cioccolatini, biscotti e dolci industriali, bevande zuccherate ed energetiche; prodotti da fast food; pesce e carne trasformati come polpette, wurstel, salsicce o bastoncini; salse e condimenti industriali; pizze surgelate e creme spalmabili.

Ma non solo tra questi rientrano anche prodotti che si pensa siano salutari quando in realtà non lo sono affatto come barrette ai cereali, fiocchi di mais zuccherati, pane in cassetta anche se integrale, yogurt alla frutta e aromatizzati, purè istantaneo, polenta istantanea, sughi pronti, crackers, chips di legumi, zuppe istantanee, succhi di frutta industriali, vegan burger, gallette di riso e fette biscottate.