Focaccia ripiena in padella, non si accende il forno ed è pronta in mezz’ora: il pranzo è servito!

Una focaccia ripiena pazzesca, dal cuore filante e che si cuoce in padella: bastano due patate e il gioco è fatto!

Ve lo assicuriamo, nel momento in cui assaggerete questa deliziosa focaccia rimarrete letteralmente folgorati per il suo sapore: è una ricetta semplice, veloce, si realizza con quello che si ha in casa e la base dell’impasto assomiglia molto a quella degli gnocchi, anche se con qualche piccola variante. La cottura in padella rende perfetto questo piatto unico sfizioso anche per chi è sempre di fretta e deve preparare un pranzo ad hoc che non intralci gli altri impegni pomeridiani.

Si sa, a volte non è la mancanza di voglia quanto quella di tempo a non farci gustare piatti deliziosi e golosi, ma con la nostra focaccia di patate ripiena non dovrete più preoccuparvi. La farcia inoltre piace molto sia ad adulti che bambini, perché non scopriamo subito insieme i passaggi della preparazione?

Focaccia di patate in padella, così bella e buona che ti conquista al primo sguardo

La focaccia ripiena in padella a base di patate appartiene prettamente ai grandi classici della cucina povera quanto evocativa e sfiziosa: si tratta di realizzare un impasto a base di patate lesse, a cui aggiungeremo altri ingredienti per addensare e che successivamente verrà cotta in padella, come se fosse una frittata. Noi vi diamo il procedimento per la farcia con prosciutto e formaggio, ma voi potrete sostituire il salume con verdure, aggiungere anche un altro formaggio come un gorgonzola o una crescenza, oppure farla come una pizza, quindi con salsa di pomodoro e mozzarella.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di patate;

150 gr di farina 00;

50 gr di parmigiano grattugiato;

50 gr di pecorino grattugiato;

1 uovo medio;

Sale, pepe, origano, noce moscata q.b.

Prosciutto q.b.

Mozzarella per pizza grattugiata q.b.

Preparazione