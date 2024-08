Fondi, indiano accoltellato. Indagano i Carabinieri

La scorsa notte a Fondi (LT), i carabinieri della locale Tenenza, sono intervenuti a seguito di un accoltellamento di un cittadino indiano classe 94 residente in Fondi.

Il 30enne, è stato soccorso e trasportato presso il nosocomio di Fondi dove è stato sottoposto a intervento chirurgico in cui è stata estratta una porzione di lama di cm 8.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di Fondi, atti ad individuare il responsabile dell’atto criminoso e le cause di tale gesto