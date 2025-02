Formia accanto alle donne: gli appuntamenti da non perdere in occasione dell’8 marzo

Nel comune di Formia in occasione dell’8 marzo si terranno diversi eventi dedicati alle donne: quali sono gli appuntamenti da non perdere.

L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza spesso usata a scopo commerciale, che nasconde in realtà radici ben più profonde. Come certamente saprete, si tratta di un’occasione per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione e per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali la violenza di genere e la parità di diritti fra uomo e donna.

Questa data è stata scelta dalle donne per celebrare le loro conquiste sociali, politiche ed economiche. L’8 marzo 1908, infatti, è stato il giorno in cui le donne sono state protagoniste a New York di una marcia per ottenere lavoro e paga più dignitosi, il diritto di voto e l’abolizione del lavoro minorile.

Con il passare del tempo, l’8 marzo è stato associato erroneamente anche ad un altro avvenimento. La morte di centinaia di operaie verificatasi a causa di un incendio all’interno di una fabbrica. Pare che questo episodio faccia in realtà riferimento all’incendio avvenuto il 25 marzo 1911, nella fabbrica Cotton di New York.

Insomma, a distanza di un secolo questa ricorrenza continua ad avere un importante valore sociale. Motivo per cui ogni anno in tutto il mondo, proprio l’8 marzo, vengono organizzati diversi eventi a sostegno delle donne. Anche a Formia non mancheranno degli interessanti appuntamenti.

Formia accanto alle donne: gli appuntamenti per celebrare l’8 marzo

Ogni anno in Italia e nel resto del mondo, l’8 marzo vengono organizzati diversi eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Non parliamo ovviamente di serate a tema in giro per locali, ma di veri e propri appuntamenti culturali, finalizzati alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

In particolare, quest’anno a Formia si terranno diversi incontri. Si parte già il 7 marzo, dalle 17.30 alle 19.30 presso la sala Falcone e Borsellino del Comune, con Sfumature di donna, organizzato dall’Associazione Eco di Speranza e condotto dalla Presidente dott.ssa Mjriam Masciandaro. L’iniziativa nasce per ricordare le grandi donne del passato, ma anche per dare spazio alle donne di oggi nel mondo della cultura e dell’imprenditoria.

La sezione FIDAPA BPW Italy Gaeta-Formia-Minturno promuove un’altra importante manifestazione, il convegno La forza delle donne – Le grandi donne del Golfo di Gaeta, curato dal Dott. Daniele Iadicicco, che si terrà l’8 marzo alle ore 10, presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia. Più tardi seguirà l’inaugurazione della mostra del Prof. Giuseppe Supino, dal titolo Le donne di Formia oltre il segno…. il colore, a cura di Palma Aceto, allestita presso la Corte Comunale dall’8 al 14 marzo.

Citiamo, infine, l’emozionante spettacolo teatrale sulla violenza di genere che avrà luogo il 10 marzo dalle ore 19.30 presso il teatro Iqbal Masih, Quello che le donne non Dicono di e con Danila Di Lanna. Il costo del biglietto è di 5 euro.