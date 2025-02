Formia, arriva l’ambitissimo premio per l’intera città: “Testimonianza dell’ottimo lavoro”

Un importante riconoscimento per la città di Formia: il Comune laziale raccoglie l’ennesima importante attestazione molto importante.

Negli ultimi anni, Formia ha intrapreso diversi progetti di sviluppo e sostenibilità. Dopo aver pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità, che ha evidenziato tutti i progressi compiuti verso obiettivi di lotta all’inquinamento, recupero e tutela del territorio, e le tante iniziative chiave lanciate per ripulire il tessuto urbano, Formia comincia a raccogliere i frutti del serio lavoro intrapreso.

Negli ultimi anni, la città ha affrontato seri problemi di inquinamento, come molti altri centri urbani italiani. Proprio per migliorare la qualità dell’aria e delle acque e per mettere in atto una gestione virtuosa dei rifiuti, il Comune ha inaugurato importarti politiche consacrate all’economia circolare, alla tutela ambientale e alla sostenibilità.

Formia: Legambiente riconosce gli sforzi della comunità

Dopo aver monitorato i fattori inquinanti e aver adottato varie misure per migliorare l’ambiente locale, Formia ha ottenuto la certificazione LEED Gold, dimostrando il suo impegno per l’efficienza energetica e l’uso responsabile delle risorse. Ma non è tutto.

Oggi la città può considerarsi un Comune “rifiuti free”e virtuoso nel delicato compito della gestione consapevole dei rifiuti urbani. La conferma è giunta negli scorsi giorni con un premio. Formia è stata infatti riconosciuta come città dedita al riciclo nel corso del IX Eco-Forum del Lazio dell’Economia Circolare.

Il forum, che si è tenuto nella sala Restagno del Palazzo Comunale di Cassino, ha visto la partecipazione di Fabio Papa, assessore ai Rifiuti del Comune di Formia, e di Raffaele Rizzo, l’amministratore unico della società in house FRZ. Nel dossier di Legambiente sui cosiddetti Comuni ricicloni, ovvero i paesi e le città che sono riusciti a raggiungere altissime percentuali di rifiuti differenziati e riciclati, c’è anche Formia.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo è dunque riuscita a raggiungere un importantissimo traguardo, con la preziosa collaborazione dell’intera cittadinanza. Nel 2024, la città di Formia è arrivata a una corretta differenziazione dei rifiuti pari al 70%.

“Il riconoscimento di Legambiente ci distingue per l’efficienza nella gestione dei rifiuti e nel riciclo“, ha dichiarato il sindaco. Dopodiché il primo cittadino si è detto soddisfatto di tale premio che promuove la comunità formiana e il suo impegno nel migliorare la raccolta differenziata, nella gestione e riduzione dei rifiuti e nella sostenibilità ambientale. “Formia si conferma sempre più un Comune lungimirante, simbolo di una vera e propria best practice, che si inserisce all’interno di un processo di ottimizzazione delle performance di raccolta differenziata“, ha concluso Taddeo.