Formia Città turistica, oltre 83.000 presenze registrate nel 2023

Formia si conferma sempre più una città a vocazione turistica. La conferma arriva puntuale dai dati diffusi dall’Istat relativi agli arrivi e alle presenze negli esercizi ricettivi nell’anno 2023 dove si sono registrate oltre 83.000 presenze. Una notizia rilevante e significativa che certifica la crescita e le potenzialità dell’intero territorio anche grazie alla concreta e costruttiva sinergia tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, il Punto Iat (Informazioni Accoglienza Turistica), nato nell’aprile 2023 e ubicato al pianoterra del Palazzo Comunale di via Vitruvio, il Consorzio Turistico Città di Formia e le imprese e associazioni private nate con l’obiettivo di valorizzare il nome della città e diffonderlo anche al di fuori dei confini nazionali e internazionali.

Lo scorso anno il passaggio dei numerosi turisti e visitatori, ma anche dei tanti pellegrini che percorrono quotidianamente il cammino della Via Francigena del Sud, attirati dalle bellezze storico-paesaggistiche e dai siti archeologici riconosciuti in tutto il mondo, nell’ambito del turismo cosiddetto lento, legato anche all’adesione del Comune alla DMO (Destination Management Organization). È molto attivo anche il turismo religioso perché la Via Francigena è un antico camminamento che da Canterbury raggiungeva la Terra Santa e i camminatori apprezzano particolarmente il tracciato che attraversa il nostro territorio e quindi anche la nuova apposita cartellonistica installata recentemente lungo la Via Appia Regina Viarum e vicina all’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Un successo dovuto anche al Punto IAT che rappresenta un presidio turistico attivo ed efficace nel comprensorio, un infopoint collocato al centro di Formia e quindi in una posizione strategica e privilegiata, a pochi passi anche dal porto e dalla stazione ferroviaria.



“Il turismo è uno dei settori nevralgici che quest’amministrazione sta promuovendo in tutte le sue dinamiche e peculiarità – commenta il Sindaco Gianluca Taddeo – I numeri prodotti dall’Istat testimoniano che la nostra città è ormai divenuta un luogo molto frequentato e abituale punto di incontro e di aggregazione dei turisti, presenti non soltanto nel periodo estivo ma anche durante l’intero arco dell’anno. Il nostro territorio è ricco di beni culturali preziosi, visitati e molto apprezzati. Ma al turista vogliamo continuare a dare un valore aggiunto che gli consenta di portare con sé una piacevole immagine e per fare questo è indispensabile che non solo le opere d’arte, i monumenti, i beni naturalistici siano ben tenuti e valorizzati, ma è fondamentale anche il contesto in cui essi si inseriscono. Una città attiva, curata, ordinata è uno stimolo per essere vissuta e frequentata”.



“Il turismo collegato diametralmente anche alla cultura e non solo rappresenta un volano essenziale per la prosperità economica, perché incide positivamente su tutto l’indotto del commercio e dei servizi – interviene l’Assessore al Turismo, Giovanni Valerio – Un’area di intervento che vogliamo rendere ancora più efficace e concreta, vivacizzando vie, piazze, luoghi di particolare valenza storica, innalzando così un comparto che cresce più di altri in un netto e radicale cambio di marcia. Ora, però, la sfida non è solo quella di aumentare il numero delle presenze, quanto piuttosto di puntare sempre più su un turismo di qualità, e quindi su offerte in grado di soddisfare, in modo sostenibile, ogni tipo di esigenza e i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica incentivano il lavoro che stiamo portando avanti con dedizione, consapevolezza e determinazione”.