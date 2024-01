Formia, furto al supermercato: denunciato

In data 22 gennaio c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di intervento presso un noto centro commerciale di Formia, deferivano in stato di libertà un uomo di origini georgiane cl. 94 residente a Napoli, già gravato da precedenti di polizia specifici, commessi in precedenza in Lombardia e più precisamente a Milano ai danni di altra catena di supermercati, resosi responsabile del delitto di furto aggravato commesso presso il supermercato del suddetto centro commerciale, per aver sottratto prodotti estetici per un valore di circa 200 euro.

La merce rubata, rinvenuta nella disponibilità del giovane all’uscita delle casse, veniva pertanto restituita al direttore responsabile del centro commerciale, mentre gli arnesi utilizzati dal reo per rimuovere i dispositivi antitaccheggio venivano posti sotto sequestro. Per l’uomo oltre alla denuncia penale presso la competente Autorità Giudiziaria di Cassino è scattata anche la richiesta di misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ex articolo 2 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dato che dalla ricostruzione dei fatti lo stesso si trovava a Formia, comune diversa da quello di dimora abituale, fissata a Napoli.