Formia, furto in un supermercato: arrestati

Il 22.06.2024, nel corso della serata, in Formia, i militari della locale stazione CC collaborati da quelli del NORM – Sez. Radiomobile, hanno arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato due cittadini stranieri, poiché sorpresi, nel tardo pomeriggio, immediatamente dopo aver sottratto vari prodotti (generi alimentari e prodotti per igiene dal valore complessivo di euro 450,00) all’interno di un supermercato di Formia, merce che è stata consegnata al titolare dell’esercizio commerciale.