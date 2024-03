Formia, incontro con gli operatori della rete di impresa ‘Il Borgo di Mola’

Grande partecipazione degli addetti ai lavori all’incontro che si è tenuto nella saletta convegni della Torre di Mola tra gli operatori della rete di impresa “Il Borgo di Mola” e l’amministrazione comunale di Formia. Alla riunione era presente il sindaco Gianluca Taddeo unitamente all’assessore alle Attività Produttive Francesco Traversi ed alla consigliera comunale Valentina Di Russo in qualità di presidente della Commissione Attività Produttive. Coordinatore della riunione il presidente della rete di impresa Il Borgo di Mola Marrigo Rosato in collaborazione con il direttore tecnico della rete Francesco Milana.

Tema focale la presentazione del programma di rete ed i progetti di rilancio del borgo di Mola. Sono stati illustrati gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti l’intero borgo. La rete contribuirà, con una spesa di circa 40.000 euro, all’acquisto di elementi di arredo urbano ed all’installazione di pannelli con indicazioni merceologiche e storiche, in sinergia con gli interventi già programmati dall’amministrazione comunale per l’area di Largo Purificato, di via Abate Tosti e della darsena della Torre di Mola. Provvederà alla razionalizzazione e riqualificazione dell’illuminazione delle strade del borgo ed alla installazione e gestione di un impianto di filodiffusione stradale con un ulteriore investimento di circa 21.000 euro.

“È stato un incontro molto produttivo – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo – L’interlocuzione continua con gli operatori della rete ‘Il Borgo di Mola’, che ha sempre caratterizzato la mia amministrazione, permette di amplificare e non duplicare gli interventi sul territorio finalizzati a promuovere le stesse attività produttive ed a migliorare la fruizione di uno dei luoghi più belli e caratteristici della nostra città, anche e soprattutto migliorandone l’aspetto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore alle Attività Produttive Francesco Traversi secondo cui “il continuo confronto con le attività produttive unito alla condivisione dei progetti di sviluppo non può che produrre ottimi risultati per la città di Formia, che deve tornare ad essere la realtà dinamica di traino per tutto il territorio del sud pontino”.

Non cela la propria soddisfazione il consigliere Valentina Di Russo, presidente della commissione consiliare Attività Produttive, quando afferma che “si stanno facendo grandi passi per un futuro più roseo di questa città prestando la dovuta attenzione allo sviluppo delle attività produttive”.

Soddisfazione anche da parte degli operatori economici rappresentati dal presidente Marrigo Rosato. “Parte a vele spiegate il programma di rete della neonata associazione di Imprese Borgo di Mola – spiega – La nostra sfida è quella di valorizzare la nostra storia e la nostra identità di borgo di pescatori con le nuove caratteristiche dove convivono attività di ristorazione, di enogastronomia, di nautica, di artigianato, di servizi e di commercio ambulante. Il Borgo di Mola si rilancia con le sue eccellenze e si riqualifica per dare così risposte ai cittadini e per migliorare l’offerta turistica di Formia, contribuendo al suo sviluppo ed alla sua crescita economica”.