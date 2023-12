Formia, PD:”nessuna organizzazione e pianificazione per i festeggiamenti del 24 e del 31 dicembre nei luoghi della movida”

Avevamo invitato l’Amministrazione ad intervenire per tempo sui festeggiamenti del 24 e del 31 Dicembre richiedendo la convocazione di una commissione Attività Produttive – Affari Generali proprio per discutere dell’organizzazione e la pianificazione di quelle giornate in particolare nel quartiere di Mola.

L’Amministrazione, però, ha preferito affidarsi al caso anche quest’anno : non si è pensato di valorizzare e gestire il Brindisi di Natale come un grande evento pubblico attraverso delle regole chiare per tutti senza penalizzare residenti e attività imprenditoriali.

Non si è pensato di farlo neanche in occasione del Brindisi di Fine Anno, non ci sorprende, infatti, l’ordinanza pubblicata meno di 48 ore prima dei festeggiamenti in cui si vieta l’asporto di bevande dalle 18.30 di domani e fino alle 7.00 di Capodanno esclusivamente per le attività commerciali presenti nel quartiere di Mola.

Non è attraverso azioni spot che si garantisce ai residenti il riposo, la viabilità, il passaggio delle ambulanze, i controlli delle forze dell’ordine e a tutti e tutte di usufruire di uno spazio pubblico di qualità in sicurezza. Al contrario, appare evidente che per il Comune di Formia regolamentare seriamente la gestione di tutte le aree cittadine interessate dalla movida non sia una priorità.