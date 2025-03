Formia, una giornata alla scoperta del territorio tra natura e sport: quando e come partecipare

Una giornata alla scoperta del territorio di Formia e dintorni: un evento imperdibile per gli amanti di sport e natura.

Con l’arrivo della bella stagione ripartono anche gli eventi dedicata alla scoperta della natura e del territorio. Fra questi non possiamo non citare la prima edizione della Walking Half Marathon attraverso il Golfo di Gaeta. La partenza è prevista da Formia e poi si proseguirà con un bellissimo percorso panoramico con una vista mozzafiato sul mare.

Si tratta di un’occasione imperdibile per visitare e conoscere meglio uno dei golfi più belli d’Italia ed immergersi completamente nella natura, approfittandone fra l’altro per fare anche un po’ di trekking. Vediamo più ne dettaglio quando si terrà questa splendida camminata sul Golfo di Gaeta e come è possibile partecipare.

Formia, arriva la prima Walking Half Marathon: una giornata all’insegna della scoperta del territorio

Il ritorno della primavera è senza dubbi l’occasione giusta per fare qualche gita e trascorrere un week end all’aria aperta. A tal proposito, segnaliamo una splendida iniziativa nel cuore del Golfo di Gaeta. Stiamo parlando della prima edizione della Walking Half Marathon, organizzata dall’Associazione ASD atletica del Golfo.

L’escursione avrà luogo domenica 6 aprile 2025, dalle ore 7.30 alle ore 14.00. L’appuntamento è previsto presso la pineta di Vindicio a Formia. L’Associazione ci tiene a precisare che si tratta di un’iniziativa ludico-motoria non competitiva, con percorso ad anello, aperta a tutti i camminatori con almeno 18 anni di età. I minorenni potranno partecipare sotto responsabilità dei genitori. L’evento è inoltre aperto a cani muniti di guinzaglio e museruola.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, si ricorda che le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 300 iscritti e, comunque il 15 marzo 2025. La quota per la partecipazione ammonta a € 15. I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato direttamente all’Associazione, specificando nella causale il nome dell’iniziativa e i riferimenti del partecipante.

Una volta effettuato il pagamento, bisognerà poi inviare copia del bonifico via mail all’indirizzo asdatleticadelgolfo@libero.it, indicando i propri recapiti e il percorso scelto fra i tre disponibili (21 km, 12 km, 8 km). I gruppi dovranno inoltre specificare nome del gruppo e numero di partecipanti, con i riferimenti del capogruppo.

Si precisa infine che l’evento si svolgerà anche in condizioni meteo avverse di modesta entità. Se per qualunque motivo, la maratona dovesse essere annullata, l’iscrizione si riterrà valida per la successiva manifestazione. Il percorso sarà da percorrere solo ed esclusivamente camminando e sarà inoltre garantita assistenza medica per ogni necessità.