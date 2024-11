Formula 1, rivoluzione a partire dal 2026: addio ai 10 team in gara

Si cambia nel mondo della formula 1, grossa novità a partire dal 2026, le squadre in competizione non saranno più 10.

La Formula 1 mantiene, con immutato seguito di milioni di fan in tutto il mondo, tutta la sua magia e fascino. I grandi team continuano a sfidarsi sulle piste del circuito con vetture dal valore di milioni di euro e gli sponsor non mancano di investire nei piloti.

Infatti la ricaduta d’immagine resta immutata, soprattutto negli ultimi anni da quando le gare si disputano anche in paesi nell’Est asiatico o del Golfo Persico, oltre le corse tradizionali in Europa e nel Nord America. I mercati globali infatti richiedono la presenza nei Paesi più ricchi e più disponibili a investire nelle strutture necessarie per ospitare le gare. È per questo che anche i grandi marchi dell’automotive restano legati al ondo dlle Formula 12, visibilità e richiamo in mercati decisivi.

Formula 1, cosa succederà nel 2026

Proprio perché queste corse automobilistiche mantengono il loro fascino e tutta la loro capacità di attirare sponsor e visibilità, una grande casa automobilistica statunitense ha annunciato la sua partecipazione al campionato del mondo F1, a partire dal 2026. Si parla della General Motors (GM) al via nel campionato F1 2026.

Se così fosse i team partecipanti sarebbero undici e non più dieci, come negli ultimi anni. Fonti accreditate sostengono che l’iscrizione alla FIA (Federazione internazionale dell’Automobile), che organizza il campionato, sia sta già effettuata. Il nome del team dovrebbe essere Andretti-Cadillac. Il team Andretti Global aveva già annunciato in passato la volontà di partecipare alla F1, oltre che al circuiti dell’Indy Car Series, della Extreme E, dell’IMSA e della Formula E.

Il supporto della General Motors alla Andretti Global è decisivo per il grande passo e quindi l’ingresso del nuovo team nel mondo della F1 sembra certo. Per i vertici della GM la partecipazione alla competizione rappresenta un grande ritorno di immagine, oltre che una sfida diretta a concorrenti del calibro di Ford, Mercedes e Audi.

Il marchio Cadillac, uno dei più prestigiosi della General Motors, che si occupa di vetture di lusso potrà così confrontarsi con delle dirette rivali, anche nel settore delle vetture di serie. Una questione di prestigio, ma anche di marketing e di confronto tecnologico tra queste grandi case automobilistiche.

Al momento non è stato ancora dato l’annuncio ufficiale dell’entrata in gara della Andretti Cadillac, si attende il via libero della Formula One Group. Ma c’è da scommettere che non tarderà molto in vista della nuova sfida sui circuiti di tutto il mondo.