Fornelli a gas, se la fiamma non è blu devo preoccuparmi?

Anche intorno al colore della fiamma dei fornelli delle cucine a gas ci sono molte teorie: cosa c’è di vero sul colore della fiamma? Che significa quando non è blu?

Il gas che brucia è una delle immagini più facili da richiamare alla mente. Se qualcuno ti dovesse dire di disegnare un fornello è probabile che per il colore delle fiammelle sceglieresti qualche tonalità di blu. Che cosa cambia, però, se la fiamma non è di questo colore?

Che cosa significa quando, accendendo un fornello, la fiamma per esempio assume un tono rossastro oppure addirittura giallognolo? Stai sprecando gas e quindi denaro? La buona notizia è che l’allarme che si è tempo fa generato riguardo il fatto che una fiamma non perfettamente blu sia un enorme spreco di denaro, perché il colore indica una temperatura più bassa, è solo un allarme. C’è solo una parte di verità. Cerchiamo quindi di distinguere tra la realtà e il panico immotivato.

Che significa se la fiamma dei fornelli non è blu?

Si ripropone con una certa periodicità il problema di dover trovare tutti i modi per risparmiare denaro. In inverno in particolare il problema deriva dal riscaldamento che consuma, letteralmente e figurativamente, tantissimo. L’idea quindi che una attività semplice come preparare il pranzo o la colazione possa trasformarsi in un enorme spreco di denaro non va giù a nessuno.

E per questo motivo tante volte ci si lascia anche prendere dal panico, perché quello che dovrebbe essere normale non lo è. Anche semplicemente il fatto che i fornelli non bruciano con il colore che ci si aspetta da loro. Ma quanto è realmente pericoloso, per il portafoglio per esempio, se la fiamma non è perfettamente blu? In realtà il cambio di colore segnala realmente che c’è qualcosa che forse non va ma, nella maggior parte dei casi, non è quello che pensi tu.

Il motivo per cui la fiamma dei fornelli di casa tua non è perfettamente blu potrebbe infatti non derivare dal fatto che la combustione non sta coinvolgendo il gas come si deve ma, soluzione più facile e plausibile, la combustione non sta avvenendo come dovrebbe a causa di residui e sporcizia presenti intorno all’ugello del gas.

Se vedi una fiamma rossa o gialla, che è il colore dell’ossigeno che brucia, è più probabile che ci sia del materiale organico che viene surriscaldato e che quindi poi brucia. Non una situazione che va sottovalutata ma neanche l’enorme spreco di denaro che qualcuno potrebbe portarti a credere online.

La soluzione qual è? È chiaro che la prima cosa da fare è dedicare del tempo alla pulizia dei fornelli in ogni loro parte. Presta attenzione poi a che non rimangano residui di sapone o pezzettini di sporco sotto il fornello, dove si trova l’ugello del gas. È probabile che facendo così il problema che vedi del colore della fiamma si risolva.