Forno, il trucco per pulire il doppio vetro in pochi secondi: non dovrai più smontarlo!

Il doppio vetro del forno è in grado di darci molti grattacapi nella pulizia, come farlo in pochi secondi? Non dovrai mai più smontarlo.

Il doppio vetro è sicuramente il punto che maggiormente si nota in un forno a incasso, ma andarlo a pulire nella maniera corretta non è facile.

All’apparenza si tratta di uno dei gesti più semplici da compiere, si pensa infatti che basta pulirlo dall’esterno quando è chiuso e poi internamente semplicemente tenendolo aperto. In molti però non considerano che essendo un doppio vetro ci sarà sempre una doppia parte interna che non viene presa in considerazione.

Fino a oggi i più attenti facevano una manutenzione straordinaria ogni tot mesi andando a smontare la doppia porta a vetri e pulendo così anche la parte interna. In pochi passi siamo abbiamo la possibilità di avere il forno come nuovo e spariranno tutti quegli aloni insopportabili che danno un’idea di sporco in grado di metterci in imbarazzo di fronte alle altre persone.

Andiamo dunque a vedere come organizzare più da vicino come fare per avere un forno che luccica e senza fare tutti quegli sforzi che richiede smontare e rimontare la porta.

Come pulire il doppio vetro del forno

Lo spazio tra i due vetri del forno è estremamente stretto e molto difficile da pulire. L’operazione richiede non solo molto tempo, nel caso andiamo a smontarlo, ma che ci espone anche al rischio di rompere lo stesso. Esiste un trucco geniale che potete tranquillamente utilizzare per andare a pulirlo senza smontarlo.

Per prima cosa dovete prendere una stampella di ferro con un panno in microfibra. Questo prima va immerso in un mix preparato con acqua calda, aceto e succo di limone, oppure acqua e bicarbonato. Una volta che abbiamo preparato il tutto stringiamo la stampella fino a formare una sorta di uncino. Prendete il panno, bagnatelo e strizzatelo.

A questo punto andate a fissarlo con un elastico sulla stampella e infilatelo da sopra nello spazio tra i due vetri. Muovendo il tutto in varie direzioni riuscirete a pulirlo in pochi istanti. Questo permetterà di avere il forno come nuovo e di non avere più queste difficoltà. Consigliate il tutto anche agli amici perché sicuramente la risposta finale sarà sorprendente e vi leverà diverse rogne.

E voi l’avete mai provato? Speriamo di esservi stati d’aiuto e di avervi permesso di scoprire qualcosa più da vicino e che soprattutto sia utile nella vostra quotidianità.