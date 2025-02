Forno o friggitrice ad aria? Ecco la scelta migliore per risparmiare

Il dilemma dei nostri tempi è il seguente: forno o friggitrice ad aria? Qual è, alla fine, la scelta migliore per abbattere i costi in bolletta? Vediamo come stanno davvero le cose.

La vita è fatta di dualismi e ogni dualismo implica una scelta: essere o non essere? Vino bianco o vino rosso per cena? Carne o pesce? Dolce o salato? Forno o friggitrice ad aria? Il quesito che, di questi tempi, sta più a cuore alla maggior parte di noi, è proprio quest’ultimo.

Quasi tutti, ormai, possediamo sia un forno che una friggitrice ad aria e usiamo l’uno o l’altra a seconda del tempo che abbiamo a disposizione e di quello che vogliamo cucinare. Il forno ci tiene compagnia da anni ed è il nostro più prezioso alleato per pranzi o cene importanti.

La friggitrice ad aria è molto più recente ma ha il merito di averci fatto scoprire un modo nuovo di cucinare, molto più sano e leggero. Infatti, anche se si chiama friggitrice, a tutti gli effetti è un piccolo forno ventilato. Quale dei due elettrodomestici consuma meno e, dunque, conviene usare per abbassare le bollette? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Forno e friggitrice ad aria: ecco quale dei due ti fa risparmiare davvero

Le patatine fritte piacciono a tutti e da quando abbiamo scoperto la friggitrice ad aria ci sentiamo persino meno in colpa quando le mangiamo. Il forno però è irrinunciabile quando vogliamo fare una bella lasagna per la domenica a pranzo. Ma, mano al portafoglio, quale dei due elettrodomestici pesa meno sulla bolletta dell’energia?

Forno o friggitrice ad aria? Analizziamo i pro e i contro di entrambi questi due elettrodomestici. La friggitrice ad aria è più piccola e sicuramente ci mette circa la metà del tempo di un forno, non riscalda l’ambiente – quindi può essere usata anche in estate senza problemi- e non ha bisogno di essere preriscaldata. Tuttavia consuma tra i 1200 e i 2000 Watt. Il forno consuma solo tra i 900 e i 1500 Watt ma occorre preriscaldarlo e riscalda l’ambiente.

Ma quindi, cosa conviene usare? La risposta giusta, come spesso accade, è la seguente: dipende! Tutto dipende da cosa e, soprattutto da quanto, voglio cucinare. La friggitrice ad aria consuma di più rispetto al forno ma ha il vantaggio di impiegare meno tempo. Il forno è più lento e, dunque, potrebbe farci consumare di più alla fine ma con il forno possiamo cucinare più cose contemporaneamente come, ad esempio lasagne e arrosto in un colpo solo.

Pertanto meglio usare la friggitrice ad aria quando bisogna cucinare poche cose: un pranzo o una cena per massimo due persone. Se i commensali sono di più allora meglio optare per il forno sfruttando tutti i ripiani in modo da fare una sola infornata in modo da ridurre i tempi e sprecare meno energia.